Olivia Monjardín, la amiga de Victoria Federica que ha conquistado al hijo de Madonna

Joaquina Dueñas Lunes, 11 de diciembre 2023, 13:16 | Actualizado 14:10h. Comenta Compartir

El pasado mes de octubre el 'Daily Mail' publicó las primeras fotografías de Rocco Ritchie, hijo de Madonna y del director de cine británico Guy Ritchie, junto a una joven subiéndose a un Range Rover «que los esperaba para llevarlos a casa» a su salida del club privado Oswald's en Mayfair, Londres. Comenzaron entonces los rumores de un posible romance entre ambos que ahora ha sido confirmado por la revista '¡Hola!' que, además, ha puesto nombre a la desconocida. Se trata de la española Olivia Monjardín, modelo y estudiante de moda en la prestigiosa escuela londinense de diseño Central Saint Martins.

Hija de la conocida interiorista Bárbara Maldonado y del agente de bolsa Juan Monjardín, forma parte del círculo de amistades de Victoria Federica y de otras 'hijas de' enmarcadas en la conocida como generación Z de la jet, entre las que destacan Amina Martínez de Irujo (hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova) o Martina Figo (hija de Luis Figo y Helen Svedin).

Aunque tiene su perfil de Intagram cerrado, ya ha hecho sus pinitos en la prensa posando para '¡Hola! Living'. Fue en 2020 en la casa familiar de Sotogrande, donde pasan los veranos y las navidades. Precisamente en ese reportaje la joven relataba que iba a empezar a estudiar en la escuela de diseño Central Saint Martins de Londres. Una oportunidad que le ha posibilitado conocer a Rocco Ritchie, con quien se le ha visto paseando por las calles de la capital británica mientras él sonríe y la mira embelesado.

«Tengo la suerte de haber podido entrar en la que siempre soñé», decía entonces cuando se preparaba para mudarse a Londres. Y no es para menos, ya que por las aulas de esta universidad han pasado nombres como John Galliano, Stella McCartney, Alexander MacQueen, Sarah Burton o Zac Posen.

A pesar de su juventud, tiene 23 años, Rocco Ritchie es un cotizado pintor que comenzó en la escena artística de manera anónima bajo el pseudónimo de Rhed. Con solo 17 años expuso en la Taya Baxter Contemporary de Londres y la crítica llegó a compararlo con nombres como el de Bacon o Kossoff por la fuerza de su trabajo. Su presentación en sociedad bajo un pseudónimo respondía a su mayor miedo: «Que la gente me juzgue por quien soy, no por lo que hago». Así lo confesaba en una entrevista el mes pasado a 'Vanity Fair'. «Estoy muy orgulloso de mi familia y no reniego de dónde vengo, pero también estoy cansado de que me juzguen incluso antes de abrir la boca y de mostrar lo que hago», decía.

Ahora, el hijo de Madonna y la española se han convertido en la pareja de moda. La primera vez que los vimos fue precisamente saliendo de una de las exposiciones de él, a la que Olivia acudió para apoyar a su pareja. Además, parece que la joven también conoce a su suegra ya que no faltó a la fiesta que la madre de su novio organizó para inicio de su gira 'The Celebration Tour', en la que también participaron todos los hermanos del pintor.

Temas

Londres

Madonna