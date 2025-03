Olga Moreno inicia los trámites para divorciarse de Antonio David

S.R. Miércoles, 23 de agosto 2023, 15:53 | Actualizado 16:05h. Comenta Compartir

Olga Moreno ha vuelto a la vida pública tras unos meses alejada del foco mediático. Un tiempo que le ha servido para ordenar muchas cosas en su vida, tomar decisiones importantes y afianzar su relación con el representante de famosos Agustín Etienne. En una entrevista a la revista Semana, la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha aprovechado para contar que por fin ha iniciado los trámites de divorcio con Antonio David después de más de dos años separados.

La colaboradora de televisión también ha confirmado que ha cerrado su «tienda de ropa hace poco». Una decisión que sorprende porque según ha asegurado ella misma en varias ocasiones, le encantaba su trabajo y se sentía muy a gusto en el sector de la moda, además, ella misma atendía a sus clientas en el centro de Málaga. Pero ahora, asegura que tiene otros planes de futuro muy diferentes. Y, es que, ahora mismo se encuentra en otra etapa de su vida completamente diferente dónde está feliz con Agustín Etienne, con quien comenzó una relación en el verano de 2022. «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz», declara una enamorada Olga Moreno.

Además, ha confirmado que su familia ya conoce a su pareja y están encantados. «A mis hermanas y a mis padres les gusta mucho Agustín. Ha encajado muy bien en mi mundo y con mi gente», asegura. Sin embargo, ella aún no conoce a sus suegros porque viven en Argentina. Respecto a sus planes de boda, Olga ha señalado que por el momento no tienen intenciones de pasar por el altar. «No llevamos todavía un año. Yo mi vida la he hecho siempre poquito a poco, y quiero seguir así. Prefiero hacer las cosas bien».