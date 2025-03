Nuevo revés judicial para Amber Heard

Joaquina DUeñas Jueves, 14 de julio 2022, 15:29 Comenta Compartir

Después de perder el juicio que le enfrentó por difamación a Johnny Depp, Amber Heard había solicitado su nulidad y la repetición del proceso. Sin embargo, la actriz ha recibido un nuevo revés judicial ya que la titular que ha llevado el caso, Penny Azcárate, ha denegado su solicitud. El equipo legal de la protagonista de 'Aquaman' basó su recurso en un fallo en la identificación de uno de los miembros del jurado. Sin embargo, la jurista ha recordado que aceptaron en su momento a los miembros de jurado sin poner objeción alguna. Además, ha señalado que no hay indicios de que la persona señalada actuara con prejuicios hacia la actriz por lo que «no hay prueba de fraude o de mala conducta».

Heard tiene que abonar a su exmarido 10 millones de dólares después de que el jurado aceptara como difamatorias las afirmaciones que había hecho sobre la estrella de Hollywood. Por su parte, el intérprete de Jack Sparrow se ha congratulado una vez más por la decisión judicial. Lo ha hecho a través de su abogado, Benjamín Chew. «Estamos muy contentos», ha dicho el letrado.

Sin embargo, Heard no se da por vencida. Aunque la decisión es definitiva y no se volverá a repetir el proceso, la actriz tiene previsto presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones de Virginia. El que ha sido uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos, parece que todavía no ha puesto su punto final.