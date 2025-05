Nuevo frente abierto para Carmen Borrego en pleno enfrentamiento con su hijo

Joaquina Dueñas Martes, 16 de abril 2024, 12:01 Comenta Compartir

Un nuevo personaje se ha incorporado a la controversia protagonizada por José Almoguera, Paola Olmedo y Carmen Borrego. Se trata de Gustavo, el que durante años fue más el chófer de María Teresa Campos, que comenzó su incursión defendiendo a la pequeña de las Campos ante el ataque de su hijo y que, en un inesperado giro de guión, ha terminado bloqueándola en su teléfono móvil.

Gustavo lo tenía claro. «Teresa no hubiera permitido esto nunca. No sé si ella le leía la cartilla a José María, pero sí le daba buenísimos consejos y José María le daba la razón», decía quien fuera la mano derecha de la comunicadora tras la polémica exclusiva de su nieto. El chófer no dudaba en defender la labor de Carmen como madre: «Ha ayudado toda la vida a José. Carmen ha sido una madre excelente siempre. Se ha callado cosas como todas las madres, claro, pero siempre le ha dado todo y no solo material: cariño, apoyo…», expresaba, al tiempo que la calificaba de «madre 'top'», achacando la situación a la influencia del padre.

Sin embargo, ha bastado un mensaje de la pequeña de las Campos a la periodista Leticia Requejo para que todo saltara por los aires. Sucedía en el programa 'TardeAR', donde Gustavo contaba que había estado con Carmen y que la había visto «dolida», a lo que ella reaccionaba mandándole el mencionado mensaje a su compañera de sofá para precisar: «Yo lo que dije es que estaba serena». Una afirmación que sentó muy mal al chófer porque «lo dijo en directo y me sentí ofendido», ha explicado a la vez que ha confirmado que «es verdad que la he bloqueado. Me fastidió lo que dijo, no recuerdo que me dijera que estaba serena, me parecía dolida y es normal».

Sin embargo, en medio del grave enfrentamiento con su hijo, Carmen no se ha achantado y tras descubrir durante su participación en directo en el programa 'Así es la vida' que había sido bloqueada, ha respondido rotunda: «Estoy hartísima de que se me utilice todos los que queráis y podéis para hacerme daño, porque yo no te he hecho daño». «Si me ha bloqueado, es su problema. Él se enfada porque le digo a Leticia lo de que estoy serena. Él me escribe y no voy a enseñar el mensaje. No voy a actuar igual que ellos», ha reaccionado.

«No tengo problema en encontrarme a Gustavo. No le voy a bloquear. Si quiere ser colaborador y le contratan, lo celebro. Gracias a Dios, mi madre no está para vivirlo», ha señalado con una única objeción: «Si se pasan límites, sí me enfadaré, pero yo ahora no estoy enfadada con Gustavo. No tengo nada que temer, que haga lo que él quiera. Lo único que le ruego es que hable la verdad y que deje a mi madre aparte».

«Espero que pueda solucionar su matrimonio»

Unas palabras que ha pronunciado a solo unos metros de su hijo, que trabaja en el mismo programa como ayudante de producción. Sin embargo, la proximidad física no ha propiciado la emocional y madre e hijo no se han encontrado de momento, ni siquiera han hablado por teléfono. «Yo no he descolgado el teléfono para hablar con mi hijo», ha confirmado en el plató. «No por miedo, no tengo ningún miedo, no lo he descolgado porque creo que mi hijo no está pasando un buen momento y creo que ese momento de mi llamada lo puede alterar más», ha abundado.

Conciliadora, ha explicado que «lo único que espero es que él pueda solucionar su vida, pueda solucionar su matrimonio y, entonces, será el momento de sentarnos a hablar». En todo caso, ha asegurado que «no tengo ningún problema en encontrarme con mi hijo por los pasillos, es más, me encantaría encontrármelo. Si él piensa que yo voy a montar un numerito, ya te garantizo, José María, que no. Si pudiera darle un abrazo, se lo daría, porque creo que entre madre e hijo lo primero que tenemos que darnos es un abrazo y luego empezar a hablar. Los reproches ya están hechos y ahora lo que hay es que recoger velas e intentar comprendernos».