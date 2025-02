Norma Duval confirma su ruptura con Matthias Kühn

joaquina dueñas Madrid Miércoles, 16 de marzo 2022, 17:45 Comenta Compartir

Las últimas declaraciones de Noma Duval sobre la que se creía su pareja, Matthias Kühn, parecían presagiar lo peor: «Yo de Matthias no hablo», respondía al ser preguntada por él en la alfombra roja de la Fashion Week Madrid. Una tajante declaración que intentaba enmendar instantes después aclarando que estaba en Suiza, país donde reside desde hace varios años a donde ella no se ha querido mudar para poder seguir cerca de su familia. «La verdad es que yo no vivo en Suiza y él vive en Suiza. A mí me es imposible vivir en Suiza, yo tengo mi familia aquí. Hablemos de otras cosas», aclaraba. Ahora, solo unos días después, ha decidido dejar las cosas claras y confirmar que no se trata solo de una separación física sino de una ruptura definitiva.

Así se lo ha contado a la revista Hola que publica en exclusiva las palabras de la vedette. «Sí, es verdad, ya no estamos juntos», ha afirmado. En todo caso, la actriz no ha querido dar ningún tipo de explicación sobre los motivos que les han llevado a tomar esta decisión y tampoco se ha pronunciado sobre si existe alguna posibilidad de reconciliación. Y es que esta no es la primera vez que Norma y Matthias interrumpen su noviazgo. En noviembre de 2015 se separaban por primera vez a pesar de que habían anunciado incluso planes de boda. Un enlace que tuvo que ser aplazado en varias ocasiones por motivos profesionales y que finalmente nunca se celebró.

Cuatro meses después, llegaba la reconciliación y desde entonces habían encontrado el modo de seguir adelante a pesar de los problemas que ambos han tenido que superar tanto en el plano profesional como en el personal. Desde hace siete años, el empresario reside en Suiza mientras Norma ha permanecido en España y, a pesar de la distancia, siguieron con su noviazgo. Durante este tiempo, la empresaria se ha encargado del cuidado de su madre dependiente hasta su fallecimiento, en mayo del año pasado.

Ahora, Norma está centrada en sus proyectos profesionales y ha participado en el programa del Desafío de Antena 3 junto a otros rostros conocidos como Jesulín de Ubrique, Omar Montes, María Pombo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Juan Betancourt y El Monaguillo, con quienes ha hecho muy buenas migas, según ha contado.

Además, está encantada con la llegada de su segundo nieto. A finales de 2021 anunciaba que volvería a ser abuela, esta vez de una niña de su hijo Yelko (ya tiene un nieto de nueve años, Izan, de su hijo Marc). En la entrevista concedida para trasladar la buena noticia, explicaba la especial ilusión que le hacía que fuera una niña ya que ella, madre de tres varones, siempre había querido tener una.