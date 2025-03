Norma Duval será abuela por segunda vez

Joaquina Dueñas Jueves, 30 de diciembre 2021, 00:12 Comenta Compartir

El pasado mes de mayo, Norma Duval perdía a su madre, Purificación Aguilera. Para ella fue un difícil trance a pesar de que ya estaba enferma. Pero el año termina con un sabor dulce gracias a su hijo Yelko que la hará abuela el próximo año. «Una vida se va y otra viene», dice en la revista 'Hola'. El joven y su mujer, Carmen, están esperando una niña que nacerá a finales de junio, según cuenta la vedette. La bebé será la segunda nieta de Norma, que se estrenó como abuela hace nueve años con Izan, el pequeño de Marc.

Norma Duval tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Marc Ostarcevic, Marc, Yelko y Christian, y un nieto. Ahora, la llegada de una niña le hace especial ilusión aunque reconoce que está encantada con Izan. Según cuenta en la entrevista ofrecida a la revista en exclusiva, ella siempre quiso tener una hija y no pudo ser, luego su hijo Marc también tuvo un niño por lo que está deseando «ponerle lacitos y todo rosa», cuenta.

La vedette ha pasado la Navidad en la casa familiar de Segovia y tiene pensado irse fuera para nochevieja aunque no espera brindar por este año a punto de terminar ya que para ella el 2021 quedará marcado por la pérdida igual que lo fue el 2010, año en el que falleció su hermana Carla. Así, la noticia de su hijo Yelko ha puesto la nota de ilusión a unos meses complicados.

Él y sus hermanos fueron protagonistas junto a su madre de numerosas exclusivas siendo niños, sin embargo, actualmente llevan una vida muy discreta aunque no dudan en acompañar a su madre en momentos especiales. Marc y Yelko comparten, además de lazos familiares, profesión. Los dos son administradores de una empresa madrileña de eliminación de plagas. Por su parte, el hermano menor, Christian, hizo sus pinitos como modelo de pasarela pero finalmente opto por el deporte y es monitor de pádel en La Moraleja.

«De los pies a la cabeza»

Precisamente a Yelko pudimos verlo en 2020 participando en el programa 'Mi casa es la tuya' en el que Bertín Osborne visitaba a Norma Duval. «De pequeño he salido en las revistas, pero luego me he mantenido al margen», explicaba por entonces. «Mi madre es una mujer de los pies a la cabeza, es lo que me dice todo el mundo», contaba.

Norma está viviendo un momento muy estable en lo personal y lo profesional. Desde hace doce años disfruta de su historia de amor con el empresario Mattias Kühn. Una relación a distancia que ha tenido sus altos y bajos según ella misma lo confesaba este verano cuando recogía el premio Mallorquina acompañada por toda su familia y por su pareja. Él vive en Suiza desde hace siete años y ella, en Madrid, por lo que viaja tanto como puede para visitarlo. «Hasta ahora tenía un compromiso muy importante con mi madre y a partir de ahora cambiarán las cosas», reconocía. La relación está muy asentada y Norma presume de su suerte porque Mattias y sus hijos se llevan muy bien y habla de «armonía familiar» entre todos.

En el ámbito laboral también tiene buenas noticias ya que el próximo año participará de nuevo en la segunda temporada de 'El Desafío' y sigue con sus compromisos publicitarios. Además, confiesa que tiene ofertas de trabajo para hacer teatro, pero en este momento no se plantea volver a subirse a las tablas.