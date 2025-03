Qué es el neuroma de Morton, el mal que tiene la Reina Letizia

joaquina dueñas Jueves, 13 de octubre 2022, 15:40 | Actualizado 16:28h. Comenta Compartir

Los altos zapatos de tacón han sido desde siempre una de las señas de identidad de la Reina Letizia. Este miércoles la podíamos ver presidiendo los actos centrales del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, luciendo un vestido de una diseñadora sevillana en color verde con pequeños lunares blancos. Completaban el conjunto unos stilettos blancos, lo que resultaba toda una sorpresa ya que ella misma confesaba duranta la recepción celebrada en el Palacio Real que le han diagnosticado un neuroma de Morton en el pie izquierdo.

Se trata de una enfermedad del pie en la que aparece un tumor benigno no canceroso en un nervio. Lo habitual es que sea entre el tercer y el cuarto metatarsiano, aunque puede aparecer en otros dedos y es muy doloroso. La sensación es como caminar encima de una canica ya que el tumor se desarrolla alrededor del nervio y lo comprime, provocando dolor en la planta del pie y en la base de los dedos. Hay diferentes grados que van desde un hormigueo hasta una quemazón tan intensa que no permite realizar vida normal.

No se conoce la causa exacta de su aparición, pero sí se sabe que los tacones altos pueden favorecerla y, desde luego, no son buenos para su tratamiento. Parece que una compresión continuada de los nervios plantares digitales podría hacer que apareciera el tejido anormal alrededor del nervio y pasar tiempo de pie sobre unos tacones de diez centímetros no es lo ideal para evitarlo ya que la carga sobre el antepié pasa del 33 al 83 por ciento y la presión se duplica. De hecho, aunque puede afectar a todo tipo de personas, es más frecuente en mujeres de entre 30 y 60 años, justo el perfil de la Reina Letizia.

Lo recomendable en estos casos es cambiar el tipo de calzado, utilizar almohadillas para los metatarsos o para la cresta de los dedos y plantillas para ayudar a corregir cualquier desequilibrio mecánico del pie. De hecho, parece que los médicos de Zarzuela han recomendado a la Monarca que se baje de sus característicos tacones, algo que ella habría rechazado. Por el momento, parece que tampoco va a someterse a la cirugía con la que podría resolverse esta dolencia. Se trata de una intervención en la que se extirpa la masa tumoral que tiene una alta tasa de éxito y una rápida recuperación.

Además, la reina padece desde hace años una metatarsalgia crónica, una afección que produce dolor e inflamación de la bola del pie. A pesar de todo, la Reina estuvo desde las 11.00 de la mañana, cuando llegó a la tribuna presidencial del desfile, hasta pasadas las 15.00, cuando finalizó el besamanos de la recepción en palacio, tras saludar a los 2.500 invitados, de pie sobre sus zapatos de tacón. Eso sí, al menos tuvo tres descansos para aliviarse momentáneamente de la presión ya que por el momento, parece que los stilettos seguirán siendo parte de su identidad.

