Naiara cumple su sueño de cantar con Isabel Pantoja

Andrea Gantes Madrid Viernes, 5 de abril 2024, 12:19

La última edición de 'Operación Triunfo' provocó altas expectativas en la ganadora de la competición, Naiara. Desde que tuvo lugar la última gala del concurso en febrero, la joven ha sido protagonista de múltiples entrevistas y eventos en los que ha terminado de conquistar a las masas. Los fans han esperado pacientemente a que la cantante trabajase en su música y pudiese ofrecerles novedades. A pesar de no haber aún fechas previstas para nuevos temas, ahora cuentan con la posibilidad de ver a Naiara en concierto junto a Isabel Pantoja.

La tonadillera se encuentra actualmente celebrando la gira de su 50 aniversario en la música y, para su próximo concierto en Madrid, ha tomado la decisión de invitar a Naiara para que cante junto a ella. Así lo ha anunciado emocionada la ganadora de OT a través de sus historias de Instagram: «Hola babys, ¿qué tal? Bueno, yo no puedo estar más feliz, más contenta y más todo porque tengo que dar un notición y es que el 13 de abril en el Wizink voy a estar actuando con la reina de las reinas. Voy a cantar con Isabel Pantoja, así que aquí estamos ensayando con la banda. No me lo creo, chavales».

El nivel de entusiasmo de Naiara no es sorpresa para aquellos que le han seguido la pista, ya que durante su estancia en el popular programa expresó varias veces su admiración por la legendaria cantante andaluza: «A mí me encanta la Pantoja. Le quiero mandar un mensaje. Un beso a la Pantoja, la más grande». Por si fuera poco, al ser preguntada por una posible colaboración, ya fantaseaba: «Te imaginas, un reguetón con la Pantoja». Habrá que esperar a ver si el 13 de abril la Pantoja se anima con el estilo musical que tanto gusta a Naiara.

«Me iría a cenar con Isabel Pantoja para que me enseñe Cantora. Y nos cenaríamos, yo creo, un buen cocido. Y para que me cuente toda su trayectoria, desde su exmarido... Me parece súper interesante la vida de Isabel Pantoja», dijo Naiara entre risas en su vídeo de presentación antes de empezar la competición televisiva. Tal vez ahora tenga la oportunidad de cenar un buen cocido con su ídolo después de cumplir el sueño de cantar con ella.

La mediática sobrina de Isabel, Anabel Pantoja, no ha tardado en compartir su opinión en una historia en su cuenta de Instagram con el mensaje «Estoy en shock». Anabel conoció a Niara este marzo durante los Premios Ídolo, algo que quedó inmortalizado en las redes sociales de la cantante y que hizo que los fans predijesen el ahora confirmado encuentro con Isabel Pantoja. Es posible que el shock sea de ilusión y no de sorpresa puesto que los admiradores especulan que gracias a esta conexión haya nacido la colaboración en el Wizink.

