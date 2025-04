Nacho Cano: «Los desgraciados que mandan en España querían hundirme»

C. P. S. Viernes, 25 de abril 2025, 15:01 | Actualizado 15:09h. Comenta Compartir

Nacho Cano no ha tardado mucho en celebrar el sobreseimiento provisional de la causa del denominado 'caso Malinche': la presunta contratación irregular de becarios mexicanos para su musical. El artista y productor, que llegó a ser detenido hace nueve meses por esta causa, se encuentra en México pero a través de un vídeo ha celebrado y agradecido la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.

«Son las cuatro de la mañana en Ciudad de México, y me acaban de dar la noticia del sobreseimiento de toda esta cuestión. Y bueno, pues muchísimas gracias a mis abogados Elena Fernández y José Luis González-Montes, al despacho Cremades. Muchísimas gracias a todas las personas buenas que aún quedan en España, funcionarios de Trabajo que han hecho un trabajo impecable, muchísimas gracias a la Audiencia Provincial, por poner las cosas en su sitio», señala el alma mater del musical 'Malinche'.

En el vídeo, Cano ha querido pasar facturas a los que él entiende que han querido hacerle daño en «este año de injusticia donde lo que se ha intentado hacer conmigo es desprestigiarme, hundirme, crear una causa donde sólo había bien. Hacer del bien, mal, todo por una cuestión política orquestada por una serie de gente de la que por supuesto no me voy a olvidar. No me voy olvidar de las once hora que estuvieron acosando a estos chicos, intentando obtener información negativa de ellos hacia mí«.

Además, ha declarado claro que «no me voy a olvidar de esta jueza que le voy a meter una querella espectacular por lo que ha hecho, que sabe que está mal». Y el productor musical va más allá al asegurar que «no sé qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto, eso lo averiguaré. Y por supuesto, de esos policías que desmerecen al Cuerpo de Policía, que está sumido en un caos terrible, porque los que tienen mérito y tiempo no son los que suben, sino los que interesa a los que están mandando para mantener su corruptela».

«Nos tienen a todos asfixiados con su corruptela»

El músico madrileño añade que recordará la labor de la Guardia Civil, «que me apoyó en todo momento, todos y cada uno de ellos», calificándola de «cuerpo intachable que está haciendo un trabajo magnífico».

«No me olvido de todos los que todavía quedan en España, que tienen el sentido de lo que es la verdadera justicia, el bien», continúa Nacho Cano, que no ha querido despedirse sin agradecer a todos los que le han apoyado desde el primer momento y ha lanzado un dardo a los dirigentes del país: «Y bueno, simplemente, deciros a todos los amigos, queridos. Y a la gente de la calle que ha seguido llenando mis espectáculos y dándome su apoyo, decirles que gracias a ellos he podido mantenerme sin hundirme, como querían estos desgraciados que están mandando en España, y que nos tienen a todos asfixiados con su corruptela. Ellos sí que son unos sinvergüenzas, que tenían que ir a la cárcel uno detrás de otro, porque nos están robando todos los días y no están asfixiando. Así que bueno, voy a ver con quién lo celebro a esta hora, que no hay nadie despierto. Os quiero, gracias porque todavía hay gente buena. Y gracias a la Audiencia Provincial».