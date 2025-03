Muere 'La Pantoja de Puerto Rico' a los 62 años

Colpisa Lunes, 27 de noviembre 2023, 15:45 | Actualizado 15:52h. Comenta Compartir

Ruddys Martínez, conocida popularmente como 'La Pantoja de Puerto Rico', falleció este fin de semana a los 62 años por un fallo renal como consecuencia de su diabetes. Ingresó en el hospital el pasado martes, pero las noticias que recibió de sus médicos no debieron ser esperanzadoras. Días antes ella misma publicó en su cuenta de Facebook un mensaje de despedida para sus seguidores. «Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡¡hay que cuidarse!!».

Aunque fue conocida por sus espectáculos de humor y la noche portorriqueñas, Martínez realizó una amplia labor humanitaria acogiendo en su casa a personas a las que sus familias rechazaban tan solo por su orientación sexual. Toda una labor que trascendió fronteras y que en España se dio a conocer en la década de los 2000, cuando participó en 'Crónicas Marcianas'. Ahí interpretó éxitos de la Isabel Pantoja a la que emulaba: especialmente recordadas es su versión de Se me enamora el alma, y muletillas como «Dale huevo» o «Y eso...».