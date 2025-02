Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, muere de un infarto a los 54 años

Oskar Belategui Viernes, 13 de enero 2023, 07:53 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

La Historia siempre se repite trágicamente. Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977 en su mansión de Graceland de un ataque al corazón. Tenia 42 años, un corazón con el doble de su tamaño normal, una larga lista de cardiopatías y el cuerpo atiborrado de fármacos. Su única hija, Lisa Marie Presley, ha muerto este jueves también a consecuencia de un paro cardiaco. La cantante, exmujer de Michael Jackson y Nicolas Cage, fue encontrada en la habitación de su casa de Calabasas (California), a 50 kilómetros de Los Ángeles, por una de sus empleadas. Su exmarido Danny Keough trató de reanimarla mediante un masaje cardiaco y los servicios de emergencia la inyectaron epinefrina sin éxito. Fue trasladada todavía con signos de vida al hospital del condado, donde falleció.

«Priscilla Presley y toda la familia estamos conmocionados y devastados por la trágica muerte de nuestra querida Lisa Marie», ha expresado un representante del clan Presley. «Estamos profundamente agradecidos por el apoyo, el amor y las oraciones de todo el mundo, al tiempo que pedimos privacidad durante este tiempo tan difícil». Lisa Marie Presley perteneció a la aristocracia del mundo del espectáculo desde que nació en Memphis en 1968, justo nueve meses después de que Elvis se casara con Priscilla Presley. «Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido», la ha despedido su madre, de 77 años.

Ampliar Elvis y Priscilla Presley, con su única hija, Lisa Marie, nacida en Memphis en 1968.

Ambas, madre e hija, fueron vistas en público por última vez el pasado martes en la ceremonia de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Acompañaban a Austin Butler, el actor californiano que protagoniza 'Elvis' de Baz Luhrmann y que obtuvo esa noche el Globo de Oro como mejor actor dramático. «Yo era bastante joven, pero todavía recuerdo la energía de mi padre. Austin lo clavó», declaró en una entrevista al preguntarle por una película que ha contado con el apoyo de la familia y que ha vuelto a poner de actualidad la figura del rey del rock. Lisa Marie tenía nueve años cuando asistió a la agonía de su padre, apoyado en el retrete de su dormitorio en Graceland, mientras la entonces novia del cantante, Ginger Alden, trataba de reanimarlo. «Su cuerpo estuvo en la casa durante tres días y había algo extrañamente reconfortante en ello, que hacía que no fuera necesariamente real para mí», confesó mucho tiempo después a la revista 'Time'.

Ampliar Priscilla Presley, Austin Butler, Lisa Marie Presley y el director de 'Elvis', Baz Luhrmann, el pasado martes en los Globos de Oro.

Lisa Marie Presley estuvo el pasado domingo en Graceland, que desde la muerte de Elvis se convirtió en un lugar de peregrinación para los devotos del músico. Lo hacía cada 8 de enero para conmemorar el cumpleaños del hombre que popularizó el rock en todo el planeta. Después de que Elvis y Priscilla se divorciaran en 1973 tras cinco años de convivencia, ella vivió con la madre aunque visitaba con frecuencia a su padre. Su larga sombra siempre se cernió sobre una carrera artística en la que fue fundamental la compositora Linda Thompson, exnovia de Elvis, y Glenn Ballard, el productor habitual de Alanis Morisette. En 2003 debutó con el disco 'To Whom It May Concern', que alcanzó la quinta posición del Billboard, y dos años después llegó 'Now What', producido por T-Bone Burnett. Su tercer álbum, 'Storm & Grace', tardaría en llegar hasta 2012. Su mayor éxito fue, cómo no, uno de los míticos temas de su padre, 'In the Ghetto', cantado a dúo con él gracias a la magia de la grabación en estudio, que en 2007 alcanzó el número uno de descargas en iTunes en tan solo una semana. Asimismo, su canción 'People' suena en la banda sonora de la serie 'The Walking Dead'.

Ampliar Con Michael Jackson estuvo casada dos años.

Sin embargo, Lisa Marie apareció más en los papeles por sus matrimonios y tragedias personales que por su faceta artística. En 1988 se casó en Marruecos con el músico Danny Keough, integrante de su banda, con quien siempre mantuvo una buena relación, hasta el punto de que estaba en su casa la noche de su muerte. Tuvieron dos hijos, Riley Keough y Benjamin Storm Keough. La primera es una actriz, cineasta y modelo de éxito. Actuó en 'Mad Max: Fury Road' y series como 'The Girlfriend Experience' y 'Riverdale'. Ha sido imagen de Louis Vuitton y Paco Rabanne, aparecido en un vídeo de Justin Timberlake y el año pasado obtuvo la Cámara de Oro en el Festival de Cannes por su primer trabajo tras las cámaras, 'War Pony', codirigido junto a Gina Gammell. Su segundo hijo, Benjamin Storm, se suicidó de un disparo en 2020 a los 27 años en la mansión de su madre en Calabasas tras arrastrar durante años adicciones a las drogas y depresión. Tenía un gran parecido físico con su abuelo y mantuvo un perfil mediático bajo durante toda su vida, aunque en 2009 consiguió firmar un contrato discográfico de cinco millones de dólares con Universal.

Tras su divorcio de Keough, Lisa Marie Presley sorprendió al mundo casándose en 1994 en la República Dominicana con Michael Jackson, un matrimonio que apenas duró dos años. Ambos se habían conocido en un concierto de Elvis en 1975, cuando ella tenía 6 años y Michael era un adolescente de 16. El cantante se enfrentó a acusaciones de abusos durante su relación. Lisa Marie confesó a Oprah Winfrey que las drogas que tomaba el autor de 'Thriller' fueron claves en su separación, aunque siguieron siendo buenos amigos hasta la muerte de Jackson en 2009. El tercer matrimonio de la cantante duró tres meses, los que tardó en alegar «diferencias irreconciliables» tras casarse en Hawái con el actor Nicolas Cage. Su cuarto esposo fue su guitarrista y productor, Michael Lockwood, con quien tuvo dos hijas mellizas, Harper y Finley, nacidas en 2008. Danny Keough fue el padrino de la boda. El divorcio llegó en 2016, también alegando diferencias irreconciliables.

Ampliar Su matrimonio con el actor Nicolas Cage duró tres meses.

La biografía de Lisa Marie Presley estaría incompleta sin su relación con la Iglesia de la Cienciología, de quien fue una de sus seguidoras más populares y fervientes. Lisa Marie y ella fueron introducidas en esta secta por John Travolta.Crió a sus hijos junto a su primer marido en este credo, hasta el punto de irse a vivir cerca del Centro de Celebridades de la Cienciología en Clearwater (Florida), junto a la actriz Kirstie Alley. En 2002 testificó junto al empresario Neil Bush, hermano hermano del expresidente George Bush, en contra de la medicación a niños con desórdenes mentales, una práctica que rechaza la Cienciología. En 2005, Presley y su madre asistieron a la inauguración del controvertido museo en Hollywood Psiquiatría: Una industria de la muerte. En 2012 anunció su distanciamiento definitivo de la Cienciología. «Estaba empezando a autodestruirme lentamente. Se estaban llevando mi alma, mi dinero, mi todo», lamentó.

Ampliar Lisa Marie Presley junto a sus cuatro hijo en una fotografía de su Instagram de 2019, un año antes de que Benjamin Storm se suicidara.

Las drogas también formaron parte de la dieta de Lisa Marie Presley a lo largo de toda su vida. Según los documentos de su divorcio de Michael Lockwood, tomaba unas 80 pastillas de opiáceos al día que mezclaba con alcohol, por lo que llegaba a pasar hasta 11 días sin dormir. Ella argumentó que su adicción comenzó cuando un médico le recetó opiáceos para el dolor tras el parto de sus hijas. El agrio divorcio con su cuarto esposo, al que acusó de posesión de pornografía infantil, sacó también a la luz su estado financiero. La custodia legal de las mellizas pasó a manos de la abuela Priscilla, que a pesar de que Elvis solo la dejó 85.000 dólares de herencia ha sabido levantar un imperio alrededor de su figura resucitando Graceland y manteniendo un patrimonio valorado en 80 millones de dólares. Hace cinco años, Lisa Marie afirmaba que le quedaban solo 10.000 euros en el banco y que arrastraba unas deudas de 16 millones. En 2018, un juez la ordenó pagar 100.000 dólares en gastos legales a su exmarido.

