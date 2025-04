Los motivos por los Kim Kardashian rompió con Kanye West «No puedo ayudar a quien no quiere ayuda», afirma sobre su exmarido

Joaquina Dueñas Lunes, 29 de mayo 2023, 15:42 Comenta Compartir

La ruptura de Kim Kardashian y Kanye West fue una de las sorpresas de 2021. Una separación que se hizo oficial con el divorcio un año después. Sin embargo, el comportamiento posterior del rapero tanto en público como en privado favoreció la empatía hacia la que había sido su mujer. Y es que, lo que había empezado como una auténtica historia de amor, terminó derivando en un drama plagado de problemas. En el podcast 'On purpose', la empresaria ha asegurado que su matrimonio «fue muy bonito, pero no puedo ayudar a alguien que no quiere ayuda».

En la nueva temporada de 'Las Kardashian', la hermana más popular de la saga ha revelado uno de los episodios que vivió junto a él mientras estuvieron casados. «Fue quien inició un rumor que decía que yo estaba saliendo con Drake, teniendo una aventura. Todo nuestro matrimonio me acusó de eso públicamente. Realmente no puedo entender cómo él piensa que es un protector», ha dicho.

A pesar de las dificultades, con el paso del tiempo, Kim ha aprendido a relativizar y no considera que su matrimonio fuera «un fracaso». Mientras tanto, la palabra escándalo acompaña a su ex en cada paso que da. Sus declaraciones antisemitas le han valido la ruptura de diferentes contratos publicitarios y a la desaparición de las listas de invitados.

Temas

Kim Kardashian