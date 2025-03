Vuelve el pantalón pitillo: Cómo llevarlo

Irene Toribio Martes, 14 de noviembre 2023, 16:26 Comenta Compartir

No hay duda, los pantalones pitillo han vuelto y parece que para quedarse. Hay tendencias que se desvanecen con el tiempo y otras que, de manera inesperada, regresan con fuerza para reclamar su lugar en el escenario de la moda. Los pantalones pitillo, considerados por muchos como la joya de la corona de la moda contemporánea, ajustaron nuestras siluetas y definieron la elegancia y el estilo hace unos años. Están de regreso pero tranquila, no han venido a desterrar los palazzo ni los campana, ahora todo tiene un huequito en nuestro armario. Pero sabemos que el pitillo no es para todas, así que te vamos a dar algunos tips para que vuelvan a conquistarte. Cómo llevarlos con estilo, con qué combinarlos, cuáles son los que mejor sientan... Apunta.

Vaqueros. Si quieres volver a darle vida a tus vaqueros pitillo, una buena forma de volver a lucirlos es combinarlos con una camisa de satén y un stiletto. Se convertirán en tus aliados para la oficina.

Otra tendencia que está ganando mucho terreno este otoño es llevarlos con botines o metidos por dentro de botas altas combinándolos con abrigos o chaquetas oversize.

Efecto piel. Estos pantalones son tendencia casi cada año. Puedes ponértelos con un crop top, americana y calzarte unos tacones. Otra opción es combinarlo con unas zapatillas deportivas y un jersey para darle un toque más 'sporty'.

Chinos tobilleros. Una forma perfecta de llevarlos es combinarlos con una bailarina (que sí, también han vuelto) y una camisa blanca. Añade un jersey en tonos grises o azules y tendrás un 'look' al más puro estilo parisino.

- Estampados. Con una camiseta básica y una americana conseguirás un 'look' perfecto y sencillo.

