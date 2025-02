Los rostros de la moda emergente

Georgiela Studio Ampliar

Recién graduada en la Escuela de Moda Felicidad Duce de Barcelona, Georgina José fue contactada por el equipo de Lady Gaga para poder utilizar uno de sus diseños en el vídeo musical 'Born This Way' (2011). Poco después, DJ Hell adquirió su collage para la portada de su álbum 'Gigolo Music Ltd 13' (2012). En respuesta a la repentina fama, Georgina creó su propio sello, llamado Georgiela Studio, cogió un avión a París y ganó experiencia como asistente de diseño para la casa de moda futurista Steffie Christiaens. Actualmente desempeña el papel de jefa de diseño de marca para una empresa internacional, visitando con frecuencia Los Ángeles, Shanghái y los estilos más modernos de Seúl. Mientras tanto, crea piezas de edición limitada para su propia marca.