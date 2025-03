Rosa Clará: «Cada vez más novias me piden tres trajes»

Gloria Salgado Madrid Domingo, 7 de mayo 2023, 00:41 | Actualizado 00:52h. Comenta Compartir

No hay celebridad que se precie que no opté en el día de su boda por lucir dos, o incluso tres, vestidos de novia. La 'culpable' de la tendencia es Rosa Clará (Barcelona, 1959). La diseñadora confeccionaba el traje nupcial de Paula Echevarría cuando la actriz quedó prendada de otro que vio por casualidad en el taller de la modista. «Le dije, cásate con los dos. Y así surgió todo. Eso no se había visto antes», explica la catalana. Ahora, sin embargo, «ya hay bodas de cierto nivel que no conciben casarse con un solo traje».

Una tendencia que no es apta para todos los bolsillos, por lo que desde la firma apuestan cada vez más por los trajes transformables, que puedes ir variando a lo largo de la boda. «Esto es algo que nos solicitan bastante a menudo. El momento de la ceremonia, sea donde sea y como sea, es uno, y el momento de estar bailando con tus amigos, que te pisan la cola, es otro. Eso sí, la que se lo pueda permitir, que se compre dos trajes o tres. Nosotros estamos encantados -asegura entre risas Rosa Clará-. Ojalá que esto sea una moda muy duradera, porque cada vez nos piden más un tercer vestido».

Lo que queda patente es que «tras unos años de contención, la novia quiere volver a brillar en su gran día», por eso se ha volcado en una colección muy diversa para el 2024, que mostró en la Barcelona Bridal Fashion Week. «Estamos en 80 países y evidentemente tenemos que vestir a novias de todo el mundo», comenta la diseñadora, que ofrece

desde sus clásicos vestidos con nuevos volúmenes, hasta los cuajados de pedrería pese a la sobriedad a la que tienen acostumbrados a sus clientes. «Solo usamos cristal colocado a mano, sin nada de lentejuelas. Son obras de arte». Un trabajo espectacular para la colección de alta costura de la casa.

Una casa que lleva 28 años cumpliendo los sueños de infinidad de novias. Y, pese al paso del tiempo, Rosa Clará recuerda al detalle el primer vestido que confeccionó para su propia firma. «No se me olvidará nunca en mi vida. Con abertura en la pierna, de organza con topitos y manguita cortita. Clasiquito, pero muy mono. Si lo volviese a hacer hoy, lo vendería», porque, cuenta, en España «nos piden vestidos lisos, sin nada, simples, que no brille nada». Y es que, en sus casi tres décadas en el sector, nota más cambio en la mujer que en los propios vestidos. «Ahora se casan mucho más mayores y esto les hace decidir a ellas realmente. Ya nadie decide por ellas. Vienen, las acompañan, las escuchan, pero deciden ellas. Antes no era así».

De novia a madrina

¿Un consejo para las futuras novias? «Yo les diría lo de siempre, que no se disfracen, pero también les diría que arriesguen. Yo me meto en Instagram y digo, pero ¿cómo puede ser? Van todas iguales. Que arriesguen en tejidos, que arriesguen un poco en formas, que busquen lo que les sienta bien, evidentemente. Lo más fácil es el vestido lisito y blanco. Es lo más fácil. Yo creo que se lo tienen que currar un poquito más y buscar alternativas, que las hay».

Rosa Clará habla desde la experiencia como diseñadora y como novia. La catalana se casó en 2013 con un elegante vestido gris muy claro -aunque en las fotos parecía blanco- de líneas depuradas y manga larga que resaltaba su figura. Y, en menos de un mes, le tocará vestirse de madrina, pues su único hijo dará el sí quiero el 3 de junio. «Mira, tenemos un dossier enorme de todos los vestidos que hemos realizado para la boda. Vestidos de la novia, de su familia, de nuestra familia, amigos.... Y yo he sido la última». Ya se sabe, en casa del herrero, cuchillo de palo.