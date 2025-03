El reto de la moda para personas con discapacidad

Gloria Salgado Madrid Domingo, 6 de noviembre 2022 | Actualizado 07/11/2022 12:05h. Comenta Compartir

«Piensa en una prenda tan cómoda y sencilla como una camiseta. Todas son básicamente iguales: dos trozos de tela cosidos que dejan huecos para meter la cabeza y los dos brazos. Ahora, piensa en cómo debe ser una camiseta para alguien con un solo brazo. O quien no tiene toda la movilidad. Piensa en cómo es un pantalón para alguien que está en silla de ruedas o que tiene una pierna protésica». Esa es la reflexión que invitan a hacer desde Free Form Style, una marca española pionera en diseñar moda adaptada a diferentes discapacidades.

«Repensamos prendas de ropa básicas para que sean inclusivas, a la moda y sin restricciones, porque una camiseta, un pantalón, una falda, una camisa y una sudadera, e incluso una americana, deberían ser cómodas y fáciles de poner para todo el mundo», afirman sus fundadoras, la informática Carolina Asensio y la periodista y estilista Marina Vergés. Ellas crearon la firma como respuesta a una experiencia familiar «que nos hizo descubrir, con sorpresa, que en España no había ninguna marca de moda inclusiva».

Una situación, la de que las personas con discapacidad sean un segmento olvidado por la industria de la moda, que ya denunció hace un lustro el diseñador estadounidense Tommy Hilfiger. Su empuje para confeccionar una colección infantil adaptada a distintas necesidades especiales vino, también, de su experiencia personal. Tres de sus siete hijos tienen trastornos del espectro autista. Como él mismo comentó, quería que sus vástagos no se sintiesen excluidos al no poder vestirse como sus hermanos, creando ropa y calzado para facilitar su independencia y fomentar su autoestima.

Tal fue el éxito de la línea infantil, que poco después el mediático modista norteamericano amplió la línea 'adaptive' con las correspondientes para hombre y mujer, en las que prima la reconocible estética de Hilfiger.

Pionero

Fue un pionero al que siguieron el gigante francés de moda de bajo coste para toda la familia Kiabi y una de las marcas más famosas del mundo, Nike. La popular firma deportiva lanzó al mercado las zapatillas 'Flyease', un diseño que facilita su uso para personas con trastornos motores, impulsado por un adolescente con parálisis cerebral.

Una pieza de la que nació la versión 'Glo Flyease', la primera zapatilla que se coloca con el movimiento natural del pie al introducirlo, sin necesidad de utilizar las manos. Para quitarlas, se pisa la parte trasera de la zapatilla, que se abre para liberar el pie. Ahora, Zalando también se une al listado de marcas de moda para personas con discapacidad. Y lo hace a lo grande. Desde la plataforma 'online' de moda y estilo de vida han lanzado su primera colección de moda adaptativa, compuesta por más de 140 productos a través de sus marcas propias: Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn y Even&Odd.

La propuesta, formada por prendas de ropa, calzado y accesorios, responde a las necesidades de personas con discapacidad, contando con diseños específicamente creados para ser accesibles, funcionales y a la moda.

Un «desafío»

«Vemos una clara brecha en la industria: encontrar moda adaptativa con diseños que sigan las tendencias de moda actuales es un auténtico desafío», explica Sara Díez, vicepresidenta de la categoría de Woman y Marcas Propias de Zalando. «Esperamos contribuir a resolver este desafío -continúa- y ofrecer una variada selección de opciones a la moda, cubriendo también todas las categorías de precios y tallas en un solo lugar».

Las piezas de las colecciones son idóneas para personas que manifiestan movilidad limitada o sensibilidad sensorial, incluyendo diseños específicos para el uso de sillas de ruedas, productos fabricados con materiales especiales que respeten la sensibilidad, piezas con cierres fáciles y patrones adaptables a prótesis o vendajes.

Antes de lanzar la colección, la compañía llevó a cabo una amplia investigación con clientes de múltiples mercados para entender mejor sus necesidades; después, para crear y diseñar su colección de marcas propias, ha trabajado con la agencia creativa All is for All (Todos es para todos), especializada en ayudar a las marcas a ser verdaderamente inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad, que ya son más de mil millones, en torno al 15% de la población mundial.

Temas

Discapacitados

Moda

España