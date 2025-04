Pull&Bear vuelve a 'vestir' al Primavera Sound

G. S. Sábado, 3 de junio 2023, 11:46 Comenta Compartir

Pull&Bear regresa a Primavera Sound renovando una alianza que suma ya tres años. La marca joven del Grupo Inditex y el festival de referencia a nivel global refuerzan su asociación a través de activaciones cuya estética redefine las proporciones y anima a experimentar una nueva forma de disfrutar el festival.

La marca presenta el nuevo concepto experiencial 'The Vision By Pull&Bear', un un universo creativo de vanguardia que gira en torno a la música, la moda y la creatividad. Una ventana hacia las distintas visiones creativas de los artistas del nuevo escenario 'The Vision by Pull&Bear', curado por la marca joven del Grupo Inditex.

De la colaboración nace también la colección exclusiva de Pull&Bear y Primavera Sound. La cápsula es todo un ejercicio de estilo en torno a las tendencias de festival, íntimamente ligadas a la música. La propuesta, inspirada por esos momentos de atardecer y música, tiene como idea principal la característica esfera solar de 'The Vision', muy presente en las gráficas de las prendas.

En Barcelona y Madrid

El escenario The Vision by Pull&Bear se caracteriza por acoger las apuestas más vanguardistas del festival y acercarlas al público a través de espectáculos de media hora. Por este escenario, en Barcelona y Madrid, están pasando nombres como Japanese Breakfast, Dorian Concept, Molly Payton, Heal, Mira Paula, Tomberlin, DJ Playero, Lucía Tachetti o Del Water GAP, entre otros.

Durante el festival, el Pull&Bear Stage está albergando las actuaciones de Shannen SP B2B Joe Cotch, Isabella Lovestory, Verraco, Rhyw, Juliana Huxtable B2B Jasss, Karenn, CHICA Gang, Brutalismus 3000, Velmondo, Maddy Maia B2B Tottie, Nazira, GiGi FM, Voices from The Lake, The Soft Pink Truth Live, John Talabot, Daphni, DJ Playero, Wooden Wisdom (Elijah Wood/Zach Cowie) + DJ Fitz, Anish Kumar, DJ Storm, Josey Rebelle, Pional o Jayda G.

