«Una prenda de Verino resulta más económica que la de usar y tirar»

La primera prenda que confeccionó Roberto Verino fue una chaqueta de piel. Pieza inmortalizada en una de las 40 imágenes que tejen la exposición 'Cuarentamásuno', con motivo de las cuatro décadas del diseñador gallego en la industria de la moda. La muestra audiovisual comenzó en Verín en junio de 2022 y ahora, hasta el 10 de abril, aterriza en Madrid, en el 'Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa'.

La exposición está compuesta por material audiovisual que ayuda a entender la esencia del estilo Verino, una aguja imprescindible de la moda española que pone la calidad y la ética por encima de las cuestiones meramente estéticas. Dentro de esta selección de fotografías se encuentran modelos de la talla de Christy Turlington, Helena Christensen, Yasmeen Ghauri o Nieves Álvarez en míticas campañas fotografiadas por Eloy Lozano, Javier Vallhonrat, Paco Navarro, Jacques Olivar, Javier Salas o Javier Márquez.

«El visitante entenderá, a través de los audios, los vídeos y las fotografías que nuestro estilo perdura a través de los años. Soy un verdadero defensor de la importancia de la belleza atemporal que nunca pasa de moda», indica Roberto Verino. «Siempre he trabajado la sencillez y la funcionalidad para ofrecerle al consumidor prendas que se convierten en una magnífica inversión y no en un gasto. Construir armarios emocionales es mi principal objetivo», explica el modista. «Aquel que contiene prendas que tienen un valor y significado para nosotros porque forman parte de nuestra vida, porque las hemos comprado en un momento importante o las hemos heredado», asegura.

La preocupación por el medio ambiente es una constante en sus colecciones. «Para mí la sostenibilidad nace como consecuencia de consumir de forma racional, que mis consumidoras estén guapas también ha sido mi interés; lo llevo también al ámbito masculino. Ahora todos hablan de sostenibilidad. ¡Que importante resultaría ser conscientes del legado que dejaremos a nuestros descendientes! Puedo presumir -asegura- de haber abanderado esa filosofía». Pero, ¿qué pasa por su mente cuando ve que la gente sigue consumiendo prendas de pocos euros que duran decentes un par de puestas? «Que no son capaces de comprender que una buena prenda de Roberto Verino resulta más económica que la de usar y tirar», afirma.

Las mujeres, sus musas

La sostenibilidad y el ensalzamiento de la mujer siempre han ido de la mano en sus colecciones. «En estas fotos se puede entender claramente que las mujeres siempre son y serán mis musas y mi principal fuente de inspiración. Son las verdaderas referentes de nuestra sociedad y tenemos que seguir poniendo en valor su papel crucial en los momentos que vivimos como impulsoras de muchos de los grandes cambios que estamos presenciando«». Eso sí, considera que, respecto al feminismo, «nos estamos equivocando. El buen gusto y la feminidad nada tiene que ver con los disfraces que en algún caso rozan el ridículo».

A su amor por la figura femenina se suma su inquietud por ir a más. Fundador en 1999 junto a Jesús del Pozo -a quién afirma echar mucho de menos-, Antonio Pernas, Angel Schlesser y Modesto Lomba de la Asociación de Creadores de Moda de España, hoy Roberto Verino sigue fiel a su máxima: la innovación.

En 2016 se convierte en el primer diseñador español en sumarse al movimiento internacional 'See now, buy now' (ver ahora, comprar ahora') al presentar en sus desfiles la colección de la temporada en curso con prendas que ya están disponibles para sus consumidores, a los que pone por encima de todo.

