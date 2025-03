Inés Domecq: «La elegancia de una mujer empieza por los zapatos que lleva»

Gloria Salgado Madrid Domingo, 15 de enero 2023, 00:28 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Inés Domecq es una de las mujeres más elegantes de España. Y del mundo. Palabra de la versión estadounidense de la revista Vanity Fair. Sus impecables apariciones en eventos acaparan todos los focos, convirtiéndose en la invitada perfecta. Solo la aristócrata es capaz de aparecer en una boda con un vestido blanco, como el que lució en el enlace de su primo Iván Bohórquez con África Sierra, rompiendo las normas establecidas y, pese a ello, convertirse en un referente de estilo. Su porte y su buen gusto todo lo pueden.

Su trayectoria profesional está ligada a la moda desde hace dos décadas, aunque no fue hasta abril de 2020 cuando, para gozo de sus miles de admiradoras, lanzó su propia firma, The IQ Collection. Lo hizo junto a Virginia Pozo, también fundadora de la marca de ropa Coosy.

Después de muchos años trabajando como estilista, «el diseñar fue un paso súper natural», explica Inés Domecq sobre sus comienzos, animada por todas las veces que no encontraba las piezas que buscaba. «Siempre me rondó la cabeza la idea de crear mis propios diseños -especifica- y compartir mi visión de la moda a través de ellos». Así cumplió uno de sus sueños. Y a lo grande. Sus creaciones han enamorado tanto al gran público como a la crítica en su breve trayectoria como diseñadora.

Ahora, gracias a la veterena marca de calzado alicantina Cuplé ha podido cumplir otro sueño, «diseñando una colección de zapatos súper especial y única en la que además he podido crear mis propios estampados y hacerla más mía todavía». Está muy contenta con el resultado de su nuevo proyecto empresarial, Inés Domecq Shoes, en el que ha puesto «especial atención en crear un zapato para cada tipo de mujer, sabiendo que cada una tenemos un estilo de vida y unas necesidades diferentes. Están diseñados para que la mujer pueda llevarlos en su día a día y también en ocasiones especiales», cuenta a este periódico la jerezana, a la que «realmente hace muchísima ilusión» ir por la calle y ver sus diseños. No obstante, y «puestos a soñar, me encantaría que los llevase desde Beatrice Borromeo hasta Zendaya».

Ampliar Doña Letizia en Fitur 2021 con un mono de The IQ Collection. Archivo

En el panorama nacional ya conquistó a doña Letizia tan solo un año después de fundar su firma. La Reina se decantó por uno de sus diseños para inaugurar la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Se trataba de un favorecedor mono blanco sin mangas confeccionado 100% en algodón en tejido vaquero con detalle de volantes. Un empuje a nivel internacional para la hija mayor del jinete Humberto Domecq Ybarra y de María Jesús Fernández Govant. Otras de sus admiradoras son prescriptoras de moda como Paula Echevarría, Paz Vega y la 'influencer' María García de Jaime, que escogió uno de sus vestidos para el bautizo de su hija. También sucumben a su buen hacer Eugenia Osborne, Isabelle Junot, Sofía Palazuelo, Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana. Estas tres últimas de la familia ya que Inés Domecq está casada con Javier Martínez de Irujo, con el que tiene dos hijos.

Sus diseños son fácilmente reconocibles gracias a su apuesta por «siluetas muy marcadas, prendas muy estructuradas donde cobran mucha importancia el patronaje y los volúmenes, resaltando los hombros exagerados y cinturas estrechas que siempre favorecen la figura». Un magnífico trabajo inspirado en «los grandes iconos femeninos que la moda popularizó en los 90, desde Jane Birkin a Lady Di -en su época de máximo apogeo, puntualiza-, sin olvidar a mujeres con un estilo tan sofisticado como la condesa Jaqueline de Ribes, Barbara Hutton o la diseñadora de joyas Elsa Peretti».

En el caso de su primera línea de calzado, Inés Domecq bebe de sus más profundas raíces andaluzas y hace de ellas el eje de una colección que sorprende por una paleta de color que evoca los inviernos del sur de España. Una apuesta «por la mezcla de colores y tejidos clásicos y nobles que se mezclan con estampados modernos y actuales». Otorga un plus con la posibilidad de personalizar los zapatos con charms de diferentes colores en ante y terciopelo.

La andaluza asevera que «la elegancia de una mujer empieza por los zapatos que lleva. Los zapatos determinan nuestra forma de caminar, nuestra actitud... Además, después de muchos años trabajando en moda he aprendido que un zapato bonito puede levantar cualquier 'look'».