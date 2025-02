La guardiana del show de la moda española

Gloria Salgado Madrid Domingo, 21 de enero 2024, 00:23 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

No para un segundo, pero siempre tiene tiempo para atender a los que a ella se acercan. Con una gran sonrisa, brillo de ilusión en los ojos e impecablemente vestida, Ana Rodríguez maneja los hilos de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), la pasarela más relevante de nuestro país, desde hace un año.

Directora de eventos de moda y cultura en Ifema Madrid desde el año 2019, después de más de 28 años como directora comercial de diversas convocatorias sectoriales en la institución, entre ellas Momad, cita fundamental para el sector de la moda en el sur de Europa, Rodríguez tiene muchas tablas en la industria Conoce perfectamente el funcionamiento del sector, «desde que se inicia la cadena de producción hasta que el traje de chaqueta que te pones llega a la tienda en la que te lo compras», resume de su extenso bagaje profesional, aunque tiene claro que tiene mucho que aprender de los diseñadores de MBFWMadrid.

«Trabajar con los creadores es un verdadero gusto. Son mucho más cercanos y accesibles de lo que podría pensar desde el otro lado y siempre dispuestos a apoyar a su pasarela. En general -apostilla-, son abiertos y generosos, haciéndote encontrarte en familia».

«Me enternece mucho ver a los jóvenes diseñadores del 'showroom' Allianz Ego, tan nerviosos cuando nos presentan sus trabajos, y me resulta encantador que en casi todos los casos sus colecciones se inspiran en sus familia, en su vivencia y por eso ponen tanto amor en ello. Pero también -resalta Rodríguez- es muy llamativo que, por muchos años que los consagrados lleven desfilando, también lo viven con una intensidad increíble. Son todo emoción».

Desfiles que pueden llevarse a cabo gracias, también, a la labor de un gran equipo. «Solo de plantilla estamos 240 personas en backstage y organización de pasarela. Creo que saber cómo funciona una pasarela y el nivel de exigencia que tiene sería para rodar un documental».

«Un backstage incomparable»

Una pasarela que una de las personas del equipo de Rodríguez, que viaja por las pasarelas de Nueva York, Milán, París y Londres, afirma que tiene «una calidad que no debe envidiar a ninguna pasarela mundial. Tenemos un backstage incomparable». Algo que, por cierto, siempre dice Agatha Ruiz de la Prada, que conoce de primera mano las pasarelas internacionales.

Una de las novedades implementadas bajo la dirección de Ana Rodríguez es una batería de experiencias con diferentes servicios. Desde asistir a un desfile hasta acudir a la fiesta inaugural el 14 de febrero, con posibilidad de tener conductor para los traslados. Unos pases que se agotaron en la anterior edición.

Y es que Netflix podría ir tomando nota en la próxima edición, que se celebrará la semana del 15 al 18 de febrero. Entonces también se podrá ver a Ana Rodríguez luciendo diferentes piezas de firmas españolas, «Intento que todos los diseñadores tengan visibilidad e incluso me cambio varias veces al día. Después los mandamos al tinte y de vuelta a la firma», explica con entusiasmo Rodríguez, una apasionada de la moda desde que recuerda.

«De pequeña me encantaba que mis padres me compraran ropa. Tengo un recuerdo de cuando tenía unos 9 años, una imagen muy vívida de un precioso pantalón pirata rojo con el que todavía de vez en cuando sueño. Era precioso, yo pasaba por la tienda y lo veía, lo deseaba, lo necesitaba -recuerda entre risas-. No paré hasta que mi madre me lo compró». Una pasión a la que se unía su admiración por los espectáculos. Por eso no es de extrañar que le apasione lo que hace, ya que el destino parecía tenerle guardado el puesto perfecto a esa niña.

