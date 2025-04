La firma SKFK marca el ritmo de los desfiles en la ciudad de la Semana de la Moda

Gloria Salgado Madrid Miércoles, 13 de septiembre 2023, 13:50 | Actualizado 14:40h. Comenta Compartir

La firma sostenible vasca SKFK debutó este martes en la Semana de la Moda en su programa 'Desfile en la ciudad', en el que marcó el ritmo de la jornada con la presentación de su última colección, Kimua, que en euskera significa brote, nacimiento y comienzo. Una propuesta inspirada que bebe de la inspiración oriental, la geometría y la reinterpretación de la naturaleza.

La marca SKFK, que nació a finales de los años 90, rinde homenaje a algunos de los elementos inspiracionales que nacieron con la marca. La naturaleza y la inspiración oriental son el eje central de la colección. Todos estos elementos se entremezclan entre sí para crear una colección única que pone en valor el 'slow fashion' dentro de una industria en la que predomina la inmediatez.

La esencia de la colección, compuesta por trajes de dos piezas holgados, shorts, faldas, kimonos y vestidos oversize, es un recordatorio de que la inspiración reside en nuestro entorno. Desde los colores vivos de las flores hasta las texturas orgánicas de las hojas, cada prenda es una oda a la belleza de la naturaleza. La colección captura la esencia del brote y el crecimiento, evocando la sensación de un renacimiento en la moda.

Propuestas de la firma sostenible vasca SKFK.

Como broche final, la marca desfiló con modelos cero residuos con mensajes que ponen de manifiesto la filosofía y forma de entender la moda de SKFK. Las palabras 'slow fashion', 'buy less, buy better' o 'take time' llenaron los vestidos que cerraron el desfile y ponen de manifiesto el activismo de la marca por una industria de la moda responsable. Ya lo dice la directora creativa de la firma, Maia Eder Curutchet: «SKFK tiene un propósito: demostrarle a la industria de la moda que el cambio es posible, que nuestros impactos negativos se pueden revertir y que el arte, el diseño y la innovación pueden estar al frente de la moda regenerativa».

SKFK es un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo para el cambio positivo. La marca trabaja con 100% fibras sostenibles en sus colecciones, como las celulósicas de producción responsable. El lyocell, el modal y la viscosa de origen forestal provienen de proveedores certificados FSC, son trazables y nunca proceden de bosques antiguos o en peligro de extinción. Además, SKFK es la primera y única marca de moda en España en obtener el certificado Fairtrade® y también obtuvo la certificación GOTS. Ambas certificaciones son una declaración de intenciones. Estas prendas restauran la fertilidad del suelo y proporcionan condiciones de vida justas para los agricultores de algodón. Un movimiento hacia ecosistemas y comunidades resilientes.

Viriato, una conexión perfecta entre moda y naturaleza

La naturaleza también fue el pilar de la colección presentada por la marca gallega Viriato en el marco de la 78ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. La firma se inspira en la belleza de los jardines y el espíritu de las flores, presentando estampados de hojas y flores acuareladas de gran formato. Los colores botánicos, como los verdes, se combinan con tonos cálidos como el naranja o el rosado, similar a los pétalos de las flores.

Viriato, la firma de moda española de gran historia -se fundó en 1959- y espíritu innovador, presentó en la floristería Dandelion su nueva colección, ideada para el verano 2024, en la que demuestra su habilidad en la tradición del punto, mientras renueva sus técnicas y materiales para ofrecer una colección que promueve la conexión con la tierra y la espiritualidad.

Propuestas de la gallega Viriato.

Desde su nacimiento, Viriato se ha especializado en la técnica del tricot, combinando, en sus diseños, la tradición del punto con un enfoque vanguardista e innovador. Con un enfoque en la tradición, Viriato utiliza técnicas y materiales orgánicos como la lana y el cashmere, mezclándolos con elementos reciclados y produciendo de manera responsable para crear prendas únicas y atemporales.

Esta temporada la casa ha optado por una renovación de sus técnicas de punto, ofreciendo una colección única basada en hilos de Flamé de algodón y viscosa stretch, para crear estructuras como canalés que no ciñen, calados, Jacquard, y puntos de fantasía, creando, de nuevo, prendas atemporales que se adaptan a la silueta de cada mujer.

La llama de Álvaro Calafat

Álvaro Calafat calentó la pasarela en el último desfile del martes. El malagueño presentó la colección Fiamma 24 con un desfile en el Puente Cáscara Matadero de Madrid, en el que actuaron en directo los raperos De la Ossa & Easy-S. Este proyecto exhibe a una familia. La mafia como seña de identidad, el respeto y, quizás, el miedo. 'Fiamma' es un diagrama de mafia que, a su vez, significa 'llama' en italiano.

«Esta colección es fuego, es mi manera de contestar, una crítica al 'hater', a la persona que critica y no hace. La estética es dura y la propuesta muestra a una lista de personajes que conviven dentro de un mismo grupo, cada uno con su propia personalidad, todos dentro de Fiamma. Es una colección, sí, pero para mí es, además, una manera de protegerme, es el respaldo, el amor, el amparo y la optativa violenta a los problemas», explicó Álvaro Calafat.

Diseños de Álvaro Calafat. Pablo Cobos

En Fiamma no hay barreras estéticas. Tiene la dureza de una mujer empoderada y el romanticismo de un sicario. Colores suaves y vibrantes, estampados, bordados, pedrería, volúmenes y streetwear revelan los cimientos construidos a base de la experiencia, la pasión y el trabajo de una firma que, a pesar de ser joven, tiene claro que espera un futuro. «Trabajo (a veces por desgracia) en una industria en la que no puedes replicar aquello que es injusto, aún cuando esa injusticia es una bala directa para hacerte daño. Por esto existe Fiamma, ¿nos quieres joder? Genial, pero no esperes el silencio por respuesta, o sí», asegura Calafat.

«Fiamma es un Rolls Royce Phantom de color negro, un traje de lana fría de Loro Pianna, accesorizado con guantes turquesa y botas de charol. Es Rojo, negro, Klein, cielo, crudo y naranja. Son cristales de Swarovsky y denim, es técnica y estética. Es éxito. Es mi colección fetiche hasta la fecha, puede ser que esté enamorado de este proyecto, la sensación es prácticamente la misma. Entrar dentro de mi burbuja creativa es muy difícil, ni yo mismo me entiendo a veces y cambio constantemente de opinión, pero este proyecto soy yo. Es lo que me define», concluye Calafat.