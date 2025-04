Imagen de Sarah Jessica Parker en su papel de Carrie Bradshaw en la serie 'And Just Like That…'.

«Los ladrones de hoy en día ya no quieren solo dinero, quieren moda». Esa fue la conclusión de una indignada Carrie Bradshaw en aquel capítulo de 'Sexo en Nueva York' en el que un ladrón arrebata a la escritora a punta de pistola su par de 'Manolos' favoritos, que consiguió a mitad de precio en un muestrario, y su «bolsito» Fendi de lentejuelas. La pieza, el deseado modelo Baguette, regresa 20 años después al vestidor del personaje al que interpreta Sarah Jessica Parker en la secuela de la popular ficción, 'And Just Like That.', en el noveno episodio, 'No Strings Attached' ('Sin ataduras').

Un accesorio de moda que Carrie Bradshaw ayudó a posicionar como un objeto de culto. Lo viralizó de tal manera que las ventas aumentaron en un 164% en el 2000, según la plataforma de compra de moda Lyst, desapareciendo de las estanterías neoyorquinas. Un momentazo que la firma rememoró para una campaña publicitaria en 2019. En ella cuatro 'influencers' acuden a la tienda de Fendi en Nueva York para hacerse con la Baguette, con la mala suerte de que el último acaba de ser adquirido. Las jóvenes salen corriendo a la calle para ver quién lo tiene. Para su sorpresa, la afortunada es Sarah Jessica Parker, a la que persiguen para pedirle el bolso, a lo que ella exclama sonriente: «¡No es un bolso, es una Baguette!».

Campaña de «¡No es un bolso, es una Baguette!».

Ahora, con motivo de su aparición en la serie 'And Just Like That.', la Baguette se viste de maxilentejuelas rosas en tres dimensiones, inspirada en la versión original de la colección Fendi para el otoño de 1999, que fue llevada por Sarah Jessica Parker en la aclamada escena de principios de la década de los 2000. El icónico bolso se reinventa con 'paillettes' fucsia con correas de cuero en burdeos y hebilla con logo FF. La edición especial y limitada diseñada por la firma de lujo italiana en colaboración con Sarah Jessica Parker no estará disponible hasta mediados de febrero.

Ya durante el año pasado, las búsquedas online para la Baguette de Fendi aumentaron un 30% a escala global. Y desde diciembre, cuando se estrenó la ficción 'And Just Like That.', la demanda subió un 47%, según la aplicación para comprar moda de lujo. Unas cifras que ponen de relieve la atemporalidad de la pieza diseñada en 1997 por Silvia Venturini Fendi, revolucionando la industria de la moda. «Con la Baguette lo único que hice fue revivir ese espíritu en una época en la que los accesorios eran muy funcionales. Fue un simple deseo personal de cambiar los bolsos tradicionales originado por una especie de insatisfacción con el minimalismo de los 90, restrictivo en el proceso creativo», comenta sobre su obra la propia Venturini. La Baguette es un bolso de estilo simple y cómodo para usar cerca del cuerpo gracias a su correa corta para el hombro, que debe llevarse debajo del brazo, al igual que la barra de pan francesa de la que recibe su nombre.

Imagen de las cuatro protagonistas de 'Sexo en Nueva York' con sus Baguettes.

Más de mil versiones después, este bolso sigue despertando interés en cada temporada gracias a su evolución. Diferentes tamaños y una gama caleidoscópica de materiales, como los bordados más ricos o el denim, pasando por el cuero en relieve, toman forma con una mano de obra en la que se ensambla la alta tecnología con los procesos artesanales. Madonna, Cate Blanchett, Julia Roberts, Carolina de Mónaco, Rania de Jordania, Carlota de Mónaco o Gigi Hadid son algunas de las celebridades que engrosan la lista de propietarias del bolso de la maison romana, que gana adeptas entre las nuevas generaciones, con apariciones en otras series para amantes de la moda como 'Gossip Girl'.

