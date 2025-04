Ángel Schlesser, Premio Nacional de Diseño de Moda 2022

Gloria Salgado Madrid Lunes, 23 de mayo 2022, 14:27 | Actualizado 15:29h. Comenta Compartir

«Tras más de cinco años desvinculado de la moda y de la marca», Ángel Schlesser (Santander, 1957) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2022. Una áutentica «sorpresa» para el diseñador, según ha narrado a este periódico minutos después de darse a conocer la noticia. «No sabía ni que mi nombre estaba en las quinielas y cuando el ministro -Miquel Iceta- me ha llamado, pensaba que se había equivocado», ha reconocido entre risas.

El jurado ha reconocido a Schlesser por «la completa trayectoria artística y emprendedora de un creador español que consolidó una determinada estética hasta hacerla reconocible internacionalmente, de líneas puras e innovadoras». Además, ha señalado que «su obra describe una atención hacia mujeres profesionales y contemporáneas, que supone un ejemplo para las jóvenes generaciones de diseñadores».

Ampliar La 'top' Carmen Kass, con un vestido de Schlesser en una imagen de 2016. Archivo

Unas palabras que agradece mucho, pero que no servirán, afirma sin titubear, para que vuelva al sector textil. «Sería una locura. Estoy ya cansado y esto es para gente joven y con fuerza. Yo estoy encantado de estar donde estoy ahora, con mi dedicación actual», añade Schlesser, centrado en su verdadera pasión, el mueble de diseño, del que ha hecho oficio desde que en septiembre de 2016 sorprendiese con su ausencia en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Una ausencia que a día de hoy se sigue notando.

Hace unos meses, durante la presentación de su trabajo en la feria ARCO, al ser perguntado por si echaba de menos algo de aquellos años en el sector de la moda, se mostraba también tajante: «En realidad, no. Lo que podía echar de menos es a la gente magnífica que conocí, pero la sigo disfrutando». Lo que no quita para que siga recordando «perfectamente» la primera prenda que diseñó ya con intención comercial: «Un traje de baño».

Ampliar Rocío Crusset, con un estilismo de Schlesser en 2015. Archivo

«Antes ya me diseñaba ropa para mi propio uso. Sin embargo, no recuerdo la última que confeccioné... tal vez esté por llegar», porque lo que no pasa por su cabeza de esteta es volver a cambiar de sector -antes de la moda trabajó en banca-. Si decidiese dejar apartado el mundo del mobiliario, se dedicaría a «vivir la vida», comenta con gracia. «No, en serio, espero que esta sea mi última dedicación profesional».

Una completa trayectoria profesional

El Premio Nacional de Diseño de Moda, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotado con 30.000 euros, recompensa la meritoria labor del galardonado a través de una obra que, en este ámbito creativo, se haya hecho pública durante 2021 o, en casos debidamente motivados, a una completa trayectoria profesional a lo largo del tiempo.

Ampliar Bimba Bosé, con una creación de Schlesser en una imagen incluida en el libro 'Geografía de la Moda Española'. Archivo

El jurado ha estado presidido por Adriana Moscoso del Prado Hernández, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación; y como vicepresidente ha actuado Carlo Penna Gómez, subdirector general de Promoción de Industrias Culturales. Como vocales han actuado Helena López de Hierro D´Aubarede, directora del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE); Antonio Alvarado Almarcha, Premio Nacional de Diseño de Moda de 2021; Natalia Bengoechea Navarrete, especialista en tendencias y directora artística de Madrid Es Moda; Héctor Jareño Amieva, diseñador y comisario especialista; María José Soler Cera, periodista y escritora especializada en moda, Andrés Aberasturi Páez, diseñador, empresario y especialista en moda; y Maria Ángeles López Fernández Cao, especialista en moda y en investigaciones desde la perspectiva de género.

