La misteriosa ausencia de la mujer de Dani Alves

Todo lo que rodea a Joana Sanz desde que su todavía marido, Dani Alves, saliera de prisión el pasado lunes 25 de marzo, después de pagar un millón de euros en concepto de fianza, es un misterio. La primera determinación que adoptó la modelo canaria fue la de desactivar su perfil de Instagram. Así evitaba que se observaran sus movimientos y que sus seguidores se tomaran la libertad de enviarle comentarios. Sin embargo, estuvo poco tiempo en silencio. Aunque decidió no pronunciarse sobre la nueva situación de su esposo, no dudó en subir una historia en la que se la podía ver haciendo deporte en un gimnasio que no era el del hogar que compartía con el brasileño en Barcelona durante sus años de matrimonio.

La intención de la canaria parecía clara, demostrar que no estaba al lado de su marido. Tanto es así que, para disipar cualquier tipo de duda, la siguiente publicación fue la de una fotografía del cielo de Madrid, acompañada con el nombre de la ciudad y un corazón. Aun así, los numerosos periodistas que han venido haciendo guardia a las puertas de la casa de Dani Alves han señalado en alguna ocasión la presencia del vehículo de la modelo en el garaje de la casa que ha venido habitando mientras su marido estaba recluido en Brians 2.

Se alimentaba así la posibilidad de que Joana hubiera ido a visitar al exfutbolista. Más aún, en el programa 'Fiesta' llegaban a asegurar que un repartidor había llegado con un pedido a nombre de Joana. «En ese momento nos ha parecido extraño, pero hemos pensado que, al tener el jugador las cuentas canceladas, igual habría hecho un pedido a domicilio con la cuenta de su mujer», explicaba la reportera. «No obstante, hemos preguntado y para nuestra sorpresa nos han asegurado fuentes cercanas a Joana que se encuentra en el interior de la vivienda ahora mismo junto a Dani Alves», precisaba la periodista de Mediaset.

Sin rastro de Alves

De ser así, este habría sido el primer encuentro del matrimonio tras la salida del exfutbolista de prisión, pero la posible reconciliación contrasta con el comportamiento de la modelo en sus redes sociales donde, al activar de nuevo su cuenta, había desaparecido todo rastro del exfutbolista, con quien compartía numerosas publicaciones, incluidas algunas colaboraciones profesionales que ya tampoco parecen tener cabida en el perfil de la maniquí.

Lo que sí ha mantenido Joana es la carta escrita a mano que publicó hace un año confirmando su ruptura definitiva. «Creo que me va acostar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma», rezaba el manuscrito. Más aún, la modelo ya había expresado su deseo de divorciarse, aunque en una entrevista en televisión precisó que él no se lo quiso dar.

Con todo, parece que la canaria está jugando al despiste para evitar que se conozca su paradero actual. Mientras por un lado se habla de que se encuentra en la que ha sido su casa familiar durante los últimos años, por otro, se ha especulado con que podría estar pasando página con otra persona. Así lo expresaba el colaborador Sergio Pérez también en el programa 'Fiesta'. «Marisa Martín Blázquez y yo compartimos la misma información. A varios compañeros nos llegó hace un mes que Joana Sanz estaría conociendo a una persona, que se estaría viendo con un chico».

Mientras el misterio sigue en torno a Joana, Alves permanece en su mansión, de la que solo ha salido para cumplir con su obligación de firmar semanalmente en el juzgado.