Michu, embarazada de su segundo hijo con José Fernando

La relación entre Michu y José Fernando ha tenido varias idas y venidas en los diez años que llevan juntos, pero esta última ruptura guarda tientes novelescos, con la onubense enterándose de su segundo embarazo con el hijo de José Ortega Cano al tiempo que él aparecía besándose con otra mujer en la portada de una publicación. Al menos ese es el relato que ha hecho a la revista 'Semana' en exclusiva: «Me enteré el mismo día que lo vi besándose con otra«. «Me quedé en shock, se me vino el mundo encima», ha contado. La joven, que está de diez semanas de gestación, ha tomado una determinación en este segundo embarazo: «Este bebé es cosa mía, no quiero repetir los mismos errores que con mi hija Rocío».

Así, la andaluza tiene la firme determinación de criar al bebé que está en camino sin contar con el padre que permanece ingresado en el Centro Psiquiátrico San Juan de Dios desde hace cinco años. Fue precisamente en una de las salidas de este centro cuando se le tomaron las imágenes con su nueva acompañante que han detonado la separación definitiva con Michu. «Sé que no me cree, pero no pienso volver con él nunca más en la vida. No me creo nada de lo que me diga, no me volverá a engañar más», ha zanjado.