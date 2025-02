Mercedes Milá dejó 'Gran Hermano' por salud mental

Joaquina DUeñas Madrid Jueves, 24 de marzo 2022, 17:33 Comenta Compartir

Después de ver llorando a María Casado preocupada por los datos de audiencia en el programa de televisión que presenta, 'Las tres puertas', Mercedes Milá se decidió a ser una de las participantes en estos encuentros. «Había dicho que no iba a venir aquí, porque hago ya muy pocas entrevistas, llega un momento que ya no sabes que contar. Pero como te vi así…», explicó. Y parece que sí tenía novedades que relatar ya que la veterana presentadora confesó el motivo que dejó 'Gran Hermano' por enfermedad.

«Lo he pasado muy mal, cuando sabes que una depresión puede acabar contigo, que una ansiedad puede acabar contigo, te das cuenta de los límites», dijo. En todo caso, tiene muy buen recuerdo de su paso por el reality: «El acierto más grande fue hacer ese programa. Estaba tan contenta y tranquila... Me fui por enfermedad, porque ya no podía más. Pero podía estar llorando toda la semana y llegaba el jueves, me cogía un coche y me iba a la tele. Me maquillaba y nadie lo notaba. Lo que me pasaba era que después decía, ¿cómo podré volver a hacerlo?», afirmó.