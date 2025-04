Los mensajes de ruptura del juez Santiago Pedraz Tras las declaraciones de Esther Doña, otra de sus ex asegura que rompió con ella a través del correo electrónico

joaquina dueñas Viernes, 2 de septiembre 2022, 14:06 | Actualizado 16:11h.

Después de que Esther Doña confesara que no se tomó en serio la ruptura con el juez Santiago Pedraz cuando este le remitió un escueto mensaje en el que decía que «nuestra relación es imposible», otra de sus ex, Sylvia Córdoba, ha roto su silencio para contar que ella vivió una situación similar. Según cuenta la letrada, el magistrado le remitió un escueto correo electrónico con el que ponía punto y final a su noviazgo a pesar de que estaban comprometidos y de que acababan de comprarse una vivienda juntos.

Córdoba ha explicado que, al igual que sucediera en la pedida de mano de la viuda del marqués de Griñón, Pedraz solicitó permiso a su madre antes de pedir oficialmente su mano, «como un caballero de los de antes». La pedida tuvo lugar en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 se compraron una casa. Poco después rompían y en el verano de ese mismo año se confirmaba su amor con Doña. Para la abogada, que le dejara por correo electrónico fue un comportamiento «cobarde». Aunque en aquel momento supuso un duro golpe para ella, ya ha pasado página: «Me es indiferente porque él tiene su vida y yo la mía, además, me lo puso muy fácil», asegura.

Ahora parece que la historia se ha repetido. Doña ha relatado que antes de pedirle matrimonio habló con su madre. «Fue una petición muy emotiva. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que, en el reverso, ponía: 'Esta petición está previamente autorizada por doña Marián Morales. Fue muy emocionante que hablara con mi madre antes de dar el paso», relataba entusiasmada la modelo en exclusiva a la revista 'Hola'. Sin embargo, días después todo se iba al traste y Pedraz le escribía un WhatsApp para terminar con su relación. «Hay líneas rojas que no se pueden traspasar. Esther las pasó y por eso me planté», argumentaba el juez. A pesar de todo, la viuda del marqués de Griñón, por el momento, afirma que «mis sentimientos serán siempre de cariño hacia él y hacia su familia. Nos hemos querido mucho».