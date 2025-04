Masterchef estrena su edición 12

Ana Isabel Padilla Macías Martes, 2 de abril 2024, 17:00 Comenta Compartir

Masterchef ha abierto ya sus puertas para la que va a ser la duodécima edición de este programa de cocina. Durante la noche de ayer lunes, 1 de abril, se emitió la primera gala en la que se presentaron a los 16 nuevos concursantes que han sido elegidos entre 50 finalistas.

Entre ellos se encuentra Alberto, de Madrid, quien es el guitarrista de la banda española 'Def con Dos' y ha tocado junto a Mónica Naranjo; María, quien montó una empresa de cocina dietética y ha trabajado con Elsa Pataky, con Cris Hemsworth o con la familia Real Británica.

Los nombres de los 16 concursantes son José (Málaga), Maicol (Colombia), David (Barcelona), Ramón (Málaga), Pulga (Madrid), Alberto (Madrid), Gonzalo (Madrid), Samya (Marruecos), Tessa (Madrid), Ángela (Valencia), María (Madrid), Choco (República Dominicana), Celeste (Barcelona), Tamara (Rusia), Adriana (Bilbao), Pilar (Palma de Mallorca).

A un solo voto se quedó la hermana de la cantante Amaia Montero, Idoia, quien recibió dos votos positivos de Samantha y de Marcos Morán, el chef invitado, pero no el de Jordi. Idoia le pidió a Pepe su voto pero finalmente no lo recibió. «Creo que necesitas todavía un poco más de maduración», señaló Pepe.

idoia no puede negar que ella y amaia son hermanas😂 https://t.co/D6TmxXr9Ek — Ana Elda 🦁 (@AnaElda13) April 2, 2024

Tras presentar a los concursantes de esta nueva edición se llevaron a cabo las habituales pruebas y la primera expulsión.

Para la primera prueba por equipos se desplazaron hasta Barcelona donde, al pie de la Sagrada Familia, se dividieron en el equipo azul y el equipo rojo, quienes se entendieron mejor entre ellos.

Los 150 comensales pudieron degustar los platos elaborados por los equipos; coca de escalibada con anchoas, canelones y crema catalana con carquiñoles. Entre los comensales se encontraba la madre de Jordi Cruz, quien degustó la versión de los canelones de su hijo elaborados por el equipo rojo, consiguiendo la su aprobación.

Finalmente las votaciones de los jueves hicieron que el equipo azul fuera el ganador de la prueba, poniéndose el delantal negro los integrantes del equipo rojo para la primera prueba de eliminación.

Así, Choco, Ramón, Tamara, Ángela, Pilar, Jose, Tessa y Gonzalo hicieron frente a esta prueba en la que debieron explicar quiénes son y hasta dónde quieren llegar en la cocina con la elaboración de un plato de sus localidades.

Los concursantes estuvieron acompañados por Martín Berasategui y por la ganadora de MasterChef Celebrity 5, Raquel Moraño, quienes se marcharon al final.

Tras la cata, Choco, Ángela, Pilar y Gonzalo obtuvieron las mejores críticas, quedando por detrás Jose, Ramón, Tamara y Tessa, siendo finalmente esta la que se convirtió en la primera expulsada de la 12 edición de Masterchef.

El jurado anunció la expulsión ante las caras de estupor de sus compañeros. Pepe despidió a Ramón y Tamara, quienes estaban con Tessa en la cuerda floja, y subieron a la galería con el resto de sus compañeros para después dirigirse a la expulsada.

«Tessa, que pena, ¿Qué ha pasado?» le preguntó Pepe. «No sé, tenía tantas ganas de hacer todas las cosas tan bien y de repente yo misma me he bloqueado. Tenía un presentimiento de que no estaba llegando, como que me iba a ir y lo he sentido todo el rato y creo que eso es lo que he hecho con el plato. Me he estado yo misma, de alguna manera, boicoteando», explicó Tessa a los jueces.

Temas

MasterChef