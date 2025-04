Marta Tous desafía la joyería clásica

Gloria Salgado Madrid Domingo, 3 de diciembre 2023, 00:44 Comenta Compartir

La pasión de Marta Tous por las joyas corre por sus venas y por cada una de las piezas de Suot Studio, un proyecto experimental que lanzó en 2021 con el que busca desafiar los cánones tradicionales de la joyería. «La experimentación está en nuestro ADN. Nos esforzamos por romper barreras y explorar nuevas formas, materiales y conceptos», explica Tous en una entrevista con este periódico. «La personalización y la modularidad -especifica- son elementos clave que ofrecen a nuestros clientes la libertad de experimentar y expresarse creativamente a través de nuestras joyas».

Marta Tous compagina su trabajo como directora creativa en la empresa familiar, Tous, y en Suot Studio. Lo que para otros sería una locura, para ella es «un equilibrio emocionante». «En Tous me sumerjo en la rica tradición de la joyería y en la conexión con el público global. En Suot Studio tengo la oportunidad de liderar un proyecto más vanguardista y experimental», explica antes de confesar que «la clave está en la sinergia entre ambas facetas: la experiencia en Tous me proporciona una base sólida, mientras que Suot Studio me permite explorar nuevas fronteras creativas».

Ampliar Marta Tous. Suot Studio

Al contrario de otras marcas, que gustan de contar con un distintivo que haga reconocible a la firma, en el caso de Suot Studio prefieren enfocarse «en la esencia de la marca, que gira en torno a la versatilidad y la conexión creativa. No tenemos un símbolo específico, ya que queremos que nuestras joyas y la experiencia que brindan hablen por sí mismas. La verdadera esencia de Suot reside en la capacidad de transformación y en la diversidad de posibilidades que ofrecemos a nuestros clientes haciéndoles partícipes de su diseño cada vez que las visten».

Marta Tous busca «colaborar con figuras que compartan nuestra visión de creatividad, innovación y apertura a la experimentación. No nos ceñimos a un perfil específico, pero buscamos a personas que inspiren con su individualidad y que vean la joyería como una forma de expresión personal. Nos emociona la idea de colaborar con alguien que aprecie la versatilidad y la originalidad de nuestras piezas». Un trabajo mano a mano con terceros que ha llevado a interesantes colaboraciones con la fotógrafa Carlijn Jacobs, la cantante Bad Gyal o la firma española Abra, conocida en el mundo de la moda, entre otras muchas cosas, por diseñar los zapatos con tacones de formas inverosímiles de Loewe o complementos virales de Jacquemus o Coperni.

Enfoque fresco

Y parece que es el momento óptimo para afianzar su aventura en el sector de la joyería, que actualmente en España «está experimentando una transformación significativa. La aparición de diversas marcas nuevas ha contribuido a diversificar la oferta y a desafiar las normas establecidas. Esto crea un panorama emocionante y dinámico, donde la innovación y la originalidad son más valoradas que nunca», comenta Tous antes de añadir que «Suot Studio se enorgullece de ser parte de esta evolución, aportando un enfoque fresco y experimental a la escena joyera española».

Con ese enfoque diferencial, la marca ha celebrado su segundo aniversario abriendo un espacio multidisciplinar efímero en el lugar de moda de Madrid, Plaza Canalejas. Una delicia para el creciente número de creativos y usuarios que han conectado con la marca posicionándola en el mapa contemporáneo del oficio joyero. 150 metros cuadrados en los que conviven una estética brutalista con una sensibilidad privilegiada hacia lo «precioso» en línea con los productos desarrollados por el equipo de Suot Studio que allí se pueden apreciar.

Temas

Moda