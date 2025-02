Marta Riesco quiere casarse con un Antonio David Flores que no se divorcia La reportera ha vuelto a ponerse ante las cámaras y no ha dudado en declarar su amor por el malagueño

joaquina dueñas Madrid Martes, 15 de marzo 2022, 17:02 | Actualizado 19:37h.

Después de dos meses en los que ha estado un tiempo de baja y luego trabajando detrás de las cámaras, la semana pasada Marta Riesco volvía a la pequeña pantalla completamente repuesta y con mucha energía. Tanta que hasta Raquel Bollo, íntima amiga de Olga Moreno, expareja de Antonio David, no dudó en pedir a la reportera un poco de discreción en sus referencias a su actual amor. «Entiendo que tengas que ser feliz, pero si esta chica no quiere ser famosa, córtala un poco… No hace falta que diga tantas cosas. No hace falta que hable tanto públicamente si no quiere ser personaje», decía Raquel. Y es que Riesco no dudó en declarar su amor por Antonio David y en confirmar su deseo de casarse con él en su regreso a televisión.

Antes de que comenzara el programa en el que colabora, 'Ya son las ocho', era abordada por Jorge Javier Vázquez en los pasillos de Mediaset. La periodista no dudaba en defender a su pareja, Antoni David Flores, ante el presentador de 'Sálvame' y le reprochaba el apodo con el que se refiere a él habitualmente: «El penas». Además, confirmaba que le gustaría casarse con el malagueño. «¿Es verdad que te quieres casar?», interpelaba Jorge Javier, a lo que ella respondía: «Oye, pues sí. ¿Por qué no? Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo». Una intención que ratificó minutos después ante una incrédula Sonsoles Ónega. Sobre la nula relación con la hija de Antonio David, Rocío Flores, de la que era amiga, Riesco pidió tiempo: «Las cosas no hay que forzarlas» y añadió que «para ella solo tengo buenas palabras. Estoy aquí para cuando me necesite, siempre estaré para ella». Y es que Riesco no quiere que nada empañe su relación: «Estoy feliz, siento que no todo el mundo se alegre por mí, pero estoy súper contenta. El amor es amor».

Unas declaraciones que no parecen haber sentado muy bien a Olga Moreno a tenor de la reacción de su amiga Raquel Bollo: «Olga Moreno tiene sus bajones. Es fuerte, pero lo tiene que encajar», decía. Además, confirmaba que la sevillana y el exguardia civil no han hablado por el momento nada sobre el divorcio, lo que daría al traste con el deseo de la periodista de dar el 'sí, quiero' a su pareja con la que convive desde hace meses. «Olga quiere que tengan una buena relación, pero nunca han hablado de separación ni de papeles. Es un tema que no han hablado», confirmaba la colaboradora de 'Viva la vida'.

Al parecer, el padre de Rocío Flores se habría comprometido con su nueva pareja a divorciarse, algo que no estaría cumpliendo a pesar de que se ha instalado en Madrid junto a ella y de que ya no se esconden. Sin embargo, aunque sí se les ve entrar y salir del mismo edificio, no hacen vida en común de puertas para fuera y el ex de Rocío Carrasco tampoco aparece en las habituales publicaciones que la periodista hace en sus redes sociales cuando sale con amigos. Ante este panorama, Marta le habría pedido que formalizara su separación para poder casarse.