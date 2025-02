Marta Riesco quiere casarse con Antonio David Flores

joaquina dueñas Jueves, 10 de marzo 2022, 14:45 Comenta Compartir

Marta Riesco ha regresado a las pantallas de televisión después de dos meses en los que ha estado un tiempo de baja y luego trabajando detrás de las cámaras. Antes de que comenzara el programa en el que colabora, 'Ya son las ocho', era abordada por Jorge Javier Vázquez en los pasillos de Mediaset. La periodista no dudaba en defender a su pareja, Antoni David Flores, ante el presentador de 'Sálvame' y le reprochaba el apodo con el que se refiere a él habitualmente: «El penas». Además, confirmaba que le gustaría casarse con el malagueño.

«¿Es verdad que te quieres casar?», interpelaba Jorge Javier, a lo que ella respondía: «Oye, pues sí. ¿Por qué no? Claro que me quiero casar. Tengo muy claro lo que estoy haciendo». Una intención que ratificó minutos después ante una incrédula Sonsoles Ónega. Sobre la nula relación con la hija de Antonio David, Rocío Flores, de la que era amiga, Riesco pidió tiempo: «Las cosas no hay que forzarlas» y añadió que «para ella solo tengo buenas palabras. Estoy aquí para cuando me necesite, siempre estaré para ella». Y es que Riesco no quiere que nada empañe su relación: «Estoy feliz, siento que no todo el mundo se alegre por mí, pero estoy súper contenta. El amor es amor».