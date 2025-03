Marta Riesco pide perdón a Rocío Carrasco

Joaquina Dueñas Martes, 11 de junio 2024, 11:08 Comenta Compartir

Marta Riesco estuvo al lado de Antonio David Flores cuando su figura fue desterrada al ostracismo mediático tras la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', donde la hija de la Más Grande hablaba del calvario que había vivido al lado del padre de sus hijos y los presuntos malos tratos y la violencia vicaria a la que había sido sometida. Entonces, el ex guardia civil estaba casado con Olga Moreno y mantenía una relación oculta con Marta Riesco que terminó saliendo a la luz, precipitando el divorcio del malagueño y la sevillana. Ahora, Riesco ha contado cómo vivió aquella etapa que acabó con su carrera profesional y ha pedido perdón a Rocío Carrasco por no creer su versión de la historia.

«Hay cosas que han pasado, nada de cosas físicas, hay cosas que me han ocurrido que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes», ha dicho en el plató de 'Ni que fuéramos'. «Estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando y lo que ella contaba no me lo creía. Ahora que me han pasado muchas de esas cosas, me doy cuenta de que, primero, soy una gilipollas, y segundo, he sido muy injusta», ha confesado.

Y es que, para Riesco, Antonio David es «lo peor que me ha pasado en la vida», ha asegurado. «Ojalá que nunca nos hubiésemos cruzado. Creo que he pagado un precio muy alto por esa relación y necesito que la gente también pase página», ha suplicado.