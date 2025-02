Marta Ortega, embarazada de su tercer hijo

La saga de los Ortega sigue aumentando. La heredera del imperio Inditex, Marta, está embarazada de su tercer hijo. El primero como presidenta de la multinacional. La buena nueva la ha desvelado la revista ¡Hola!, que asegura que el bebé nacerá a finales de año porque la empresaria estaría ya de cuatro meses de gestación, por lo que se llevará diez años con el primogénito, Amancio, fruto de la relación de la gallega con el jinete Sergio Álvarez.

Se trata del segundo vástago de la presidenta de Inditex con su marido, Carlos Torretta, con el que ya tiene una niña, Matilda, de 3 años. El matrimonio tiene fijada su residencia en La Coruña, ya que el hijo del diseñador Roberto Torretta también forma parte de la plantilla de Inditex, con un puesto en el departamento de comunicación de la división de e-commerce de Zara desde septiembre de 2019, casi un año después de que contrajesen matrimonio.

Se dieron el 'sí, quiero' el 16 de noviembre de 2018 en el domicilio familiar de la novia en La Coruña, a la que solo acudieron medio centenar de familiares y amigos íntimos. Una ceremonia seguida de dos días de fiesta con 400 invitados, entre ellos su gran amiga Athina Onassis, los modelos Jon Kortajarena y Eugenia Silva -fue en su fiesta de 40 cumpleños donde la pareja se conoció-, y el que en aquel momento era el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su pareja, la ex ejecutiva de Inditex Eva Cárdenas.

Un evento de lujo del bueno: inmortalizado por el prestigioso fotógrafo Peter Lindbergh, con un par de espectaculares Valentinos exclusivos para la novia, menús con estrella Michelin y música en vivo con grupos internacionales como Coldplay.

Al frente de la mejor versión de Inditex

Un despliegue propio de la heredera de un imperio como Inditex, al que se unió en 2007 tras graduarse en Negocio Internacional por la Regent's University de Londres. No lo hizo por todo lo alto cual hija del jefazo. Comenzó a trabajar en una tienda de la capital británica. Concretamente en Oxford Street. Después volvió a Arteixo (La Coruña) para trabajar junto a su padre y en 2015 entró a formar parte del patronato de la Fundación Amancio Ortega. Desde el 1 de abril de 2022 ostenta el cargo de presidenta no ejecutiva del grupo, por el que percibe 900.000 euros anuales, una cifra fija a la que se suman otros 100.000 euros como consejera dominical.

Desde hace poco más de un año es presidenta de la compañía a la que lleva destinada toda la vida. Ese día se cerró una etapa de 17 años en la que Pablo Isla dirigió un imperio textil al que consiguió revalorizar en más de 50.000 millones en Bolsa desde que se puso al frente de la empresa, en 2005.

Pero Ortega no llegó de nuevas. Llevaba desarrollando su actividad en distintas áreas del grupo Inditex los últimos quince años. Sobre todo su trabajo había estado centrado en reforzar la imagen de marca y la propuesta de moda de Zara, un área en el que sigue trabajando «como siempre», aunque ahora con las tareas añadidas propias de su cargo de presidenta, explican desde la compañía. «He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado», afirmó la hija de Amancio Ortega tras ser nombrada presidenta.

No era fácil mejorar los números de su predecesor, Pablo Isla, y las acciones se tambalearon ligeramente a su llegada, algo normal cuando se realizan cambios en las cúpulas de grandes empresas. Pero con los meses los mercados fueron reaccionando positivamente al cambio dado los buenos resultados que se iban presentado trimestralmente. Ya el pasado mes de marzo se presentaron los primeros resultados anuales con Marta Ortega al frente de la multinacional y las cifras fueron las mejores de la historia. Nada menos que 4.100 millones de euros de beneficio neto tras ingresar 32.500 millones por ventas durante el ejercicio 2022.

