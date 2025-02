Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit, detenido acusado de agresión sexual

Joaquina Dueñas Martes, 19 de noviembre 2024, 09:56 Comenta Compartir

Después de varios días de baja por los efectos secundarios del tratamiento para controlar la fibrosis pulmonar crónica que sufre, la princesa Mette-Marit visitó el pasado viernes el campamento militar en el que su hija Ingrid está recibiendo formación castrense para interesarse por la salud mental de los militares. Un distendido encuentro en el que la nuera del rey Harald pudo alejarse por un día de las polémicas que envuelven a su familia, especialmente a su primogénito, Marius Borg, que ha estado ingresado en una clínica británica de desintoxicación y sobre el que acaba de trascender una nueva detención, en esta ocasión por agresión sexual.

La policía de Oslo ha emitido un comunicado este martes en el que da a conocer un nuevo arresto del hijo mayor de la princesa heredera. Según las autoridades, el joven de 27 años agredió sexualmente a una mujer sin su consentimiento ya que «estaba inconsciente y no podía resistirse al acto». La investigación sobre los hechos comenzó el pasado 6 de noviembre y la detención por violación tuvo lugar el pasado lunes, según ha informado la agencia noruega NTB.

El diario danés 'BT' recoge que Marius se encuentra actualmente en el centro de detención de Groenlandia, en Oslo, si bien todavía no se ha determinado si debe comparecer en una «audiencia constitucional».

La prensa nórdica revela también que no ha sido la víctima quien ha interpuesto la denuncia, sino que ha sido la propia policía quien puso en marcha la investigación que sigue en curso. La representante legal de la mujer, que todavía no ha sido interrogada, ha explicado que «ella está pasando por un momento difícil». «Ella no denunció el incidente, fue la policía quien abrió el caso», ha precisado.

Poco le ha durado la alegría a Mette-Marit, que durante su jornada con las fuerzas armadas recorrió las instalaciones, departió con mandos y soldados y disfrutó de un relajado día compartiendo con su hija y sus compañeros un almuerzo de salmón a la crema repleto de risas.

Durante su visita, se reunió con el capellán del batallón para hablar de cómo fortalecer la salud emocional de los militares. «Fue una conversación agradable. La Princesa heredera estaba realmente interesada en el tema y mostró un gran compromiso en la atención a los miembros de las Fuerzas Armadas», dijo el sacerdote castrense a la NRK, la televisión pública noruega.

