Marisa Jara ya piensa en tener un segundo hijo

Marisa Jara y su pareja, Miguel Almansa, están viviendo un auténtico sueño después de tener a su primer hijo el pasado 1 de abril. El pequeño Tomás ha sido un auténtico milagro ya que la modelo ha superado graves dificultades de salud que parecían descartar su maternidad, incluyendo varias operaciones de endometriosis y un cáncer. Tan emocionados están que ha dicho en la revista 'Lecturas' en exclusiva que «me encantaría ser madre. Tenemos todavía dos óvulos y esperma congelados».

Todo, a pesar de que también ha afirmado que «he pasado miedo durante el parto». Y es que tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia en la semana 40 de gestación ya que en un control rutinario le detectaron la tensión muy alta. «Estaba fatal. El ginecólogo necesitó ayuda de otro para sacar al bebé. Se complicó la cosa», ha relatado. Tanto que llegó a desmayarse.

Marisa ha reconocido que durante el embarazo cogió 17 kilos que ya ha conseguido perder. Sin embargo, ahora que se está planteando tener otro hijo quiere perder otros diez. «El ginecólogo y el oncólogo me han recomendado adelgazar. Con el embarazo me he vuelto hipertensa. El cáncer que tuve fue de grasa que tenía en el estómago», ha explicado.

Sea como sea, todo compensa por poder ver la cada de su hijo cada día. Apenas se separa de él, y aunque comparte la crianza con Miguel, que ya tiene un hijo de 15 años, el pequeño la tiene «locamente enamorada» y se lo lleva incluso al trabajo. Sobre a quien se parece el bebé, división de opiniones, mientras la madre cree que es igual que su padre, el papá opina lo contrario. El tiempo dirá.