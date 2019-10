«Mi marido era más franquista que Franco» Lucía Bosé firma autógrafos a su llegada a la presentación de sus memorias en Roma. :: e. ferrariefe / / Lucía Bosé revela en su biografía detalles de su matrimonio con Dominguín y recuerda que en su juventud vio colgado a Mussolini PEDRO MUÑOZ Sábado, 26 octubre 2019, 12:30

Lucía Bosé (Milán, 88 años) presentó el jueves en Roma sus memorias en las que cuenta su infancia, su intensa vida amorosa y sus éxitos profesionales. En su biografía, la actriz habla de su niñez en una familia campesina de Milán, su experiencia en la II Guerra Mundial (de adolescente vio con sus propios ojos a Mussolini y su amante Clara Petacci colgados en la plaza Loreto de Milán), su trayectoria profesional en el cine, su llegada a España («un país 50 años por detrás de Italia») y su matrimonio con el torero Luis Miguel Dominguín, su esposo durante doce años y padre de sus tres hijos: Miguel, Lucía y Paola.

En la presentación de sus memorias, que coincidió con el día de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, habló de la afinidad de su marido con el dictador. «Era más franquista que Franco». Y añadió sobre el general, al que conoció personalmente en Madrid: «Franco era un hombre normal, no puedo hablar mal de él». También recordó la fama de comunista que ella tenía en España cuando llegó en los 50 para rodar 'Muerte de un ciclista', de Juan Antonio Bardem. «En España, siendo italiana, me consideraban comunista y en Italia, todo lo contrario por vivir bajo la dictadura franquista».

En 'Lucía Bosé, una biografía', escrito por Roberto Liberatori, la actriz recuerda cómo fue descubierta por su «amado» Luchino Visconti, encandilado por sus rasgos. «Fue él quien me descubrió cuando tenía 16 años y trabajaba en la pastelería Galli de Milán». «Tú eres un animal cinematográfico», le espetó el maestro del neorrealismo desde el otro lado del mostrador a aquella jovencita que le preparaba una caja de castañas confitadas. Se trataba del inicio de una historia entre ambos y el origen de su carrera: «Fue como un hermano, un amante (...) Di a Visconti lo que he dado a pocos hombres, un amor verdadero», subrayó. No obstante aseguró que la mayor pena del cineasta fue que Bosé no quisiera dedicarse al teatro, en parte por sus problemas pulmonares. «No lo he hecho nunca, soy un desastre», confesó entre risas.

Ante un auditorio repleto de gente, reconoció que desde hace 60 años su vida está en España (hace tiempo decidió instalarse en Brieva, un pueblecito segoviano con apenas 50 habitantes) y que sólo regresa a Italia para los funerales de sus amigos, los más recientes el estilista Piero Tosi, que murió el pasado agosto, y el gran escenógrafo Franco Zeffirelli, fallecido en junio.