Mariah Carey estrena su tienda de objetos y decoración de Navidad

Es quitarse los disfraces de Halloween y comenzar oficialmente la temporada navideña para Mariah Carey y su icónico tema 'All I want for Christmas is you', que lleva 30 años proporcionándole tantas alegrías como jugosos royalties, estimados en unos 2,5 millones de dólares anuales. Además, este año, la artista está de estreno inaugurando, de un lado, su figura de cera, y de otro, su nuevo proyecto: una tienda en Amazon de objetos y decoración de Navidad pertenecientes a la gira Christmas Time Tour, que comienza este miércoles 6 de noviembre en California.

Entre las cosas que pueden adquirirse, desde una clásica bola para decorar el abeto, hasta sudaderas, albornoces, mantas, camisetas, medias o felpudos de la marca Mariah Carey. Una gran cantidad de elementos con precios que van desde los 20 dólares por una bola dorada hasta los 160 de una de las decoraciones más curiosas: un trineo hinchable, con los tradicionales renos conducido por una divertida reproducción de la reina de la Navidad.

Mucho más fiel a su imagen que la del hinchable es la figura de cera que la cantante ha inaugurado en el museo Madame Tussauds de Nueva York. Una escultura real que es prácticamente indistinguible. Como no podía ser de otro modo, la réplica luce un atuendo muy navideño, con un vestido rojo de lentejuelas y joyas de rubí pertenecientes a la cantante, que quedó muy impresionada al verse tan bien reflejada.

Temas

Navidad