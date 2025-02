Mariah Carey se 'descongela' para dar el pistoletazo de salida a la Navidad La cantante reivindica el espíritu navideño al ritmo de su tema 'All I want for Chrismas is you'

Joaquina Dueñas Miércoles, 1 de noviembre 2023, 14:13 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

La cantante estadounidense Mariah Carey ha logrado convertirse en icono de la Navidad. No hay celebración navideña sin su archiconocido tema 'All I want for Christmas is you' y, con el fin de Halloween, la artista ha dado ya el pistoletazo de salida a los preparativos de estas fiestas. Con las redes sociales como aliadas, Mariah ha sorprendido con un vídeo en el que la cantante es liberada con secadores de pelo de un bloque de hielo por un grupo de personas disfrazadas de Halloween.

Cuando consiguen 'descongelarla' comienza a cantar su emblemático tema con otro grupo de figurantes ataviados con motivos navideños. Nieve y cándidas sonrisas completan la escena.

Los números de esta canción, que la artista lanzó en 1994, son estratosféricos. Se estima que cada año, la embajadora de la Navidad se embolsa cerca de 2,5 millones de dólares en derechos musicales. El vídeo oficial cuenta con más de 3,9 millones de reproducciones en YouTube y solo en Spotify ha superado los 1.500 millones. Se entiende así que cada temporada esté ansiosa por relanzar su himno de la Navidad.

Temas

Navidad