María Teresa Campos ruega emocionada volver a la televisión

Joaquina DUeñas Madrid Viernes, 4 de marzo 2022, 18:04 | Actualizado 19:28h.

«Debe entender que es el momento de parar». Así de rotunda se mostraba Terelu Campos al hablar sobre el trabajo de su madre hace apenas unos días. «Creo que es el momento de que recoja el reconocimiento al esfuerzo y al compromiso y lealtad que ha tenido», decía al saber que María Teresa Campos había sido distinguida por su trayectoria como periodista por la Junta de Andalucía. Sin embargo, la veterana presentadora no parece estar de acuerdo con la opinión de su hija y expresa su deseo de seguir trabajando cada vez que tiene ocasión. La última vez ha sido en el programa '10 momentos' a cargo de Anne Igartiburu donde tras ver diez vídeos que han marcado su trayectoria profesional decía emocionada: «Necesito trabajar».

«Aunque sea un poquito llena mi vida y no estoy en mi casa sentada», explicaba. «No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño», se lamentaba. Unas palabras que emocionaban a Anne Igartiburu. «No soy más ni menos que nadie. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí», señalaba.

A pesar de la opinión contraria de Terelu, la presentadora no podía evitar las lágrimas al ver a su madre suplicar un espacio en la televisión. «Se me parte el alma porque no es una cuestión de que María Teresa Campos no quiera parar… No habla de sí misma, sino de nuestros mayores. Les damos la sensación de que no sirven para nada».

De hecho, aunque prefiera que su madre se reserve de la exposición pública, comprende la situación de su progenitora: «Ella no sabe hacer otra cosa más que trabajar, porque pertenece a una generación que no sabe lo que es un hobby. No sabe lo que es una jubilación porque, al igual que el resto de su generación, quiere morir con las botas puestas».

María Teresa ha sido una de las comunicadoras referentes de la televisión nacional y fue durante años la reina de la programación matutina combinando secciones de política y actualidad con comentarios sobre la prensa del corazón, algo que ahora resulta habitual en estos formatos. «Lo que he sentido en la televisión es hablarle a la gente y que el público me lo devuelva», confesaba a Anne. «Qué interesante es esto, yo cuento las cosas y la gente la piensa y me llega a mí. Eso me gusta. Hay que hablar con el público, no solo entre nosotros en los platós», terminaba.

En su paso por Telemadrid, la periodista tuvo también la vista de su nieta Alejandra Rubio por sorpresa. La joven recordó su infancia junto a su abuela: «Nos tirábamos en el suelo en la parte de arriba de la casa de mi madre con una manta a jugar a las muñecas. Nos inventábamos una película cada día. Mi abuela es una abuela como todas las demás», relataba. «Cuando estoy con ella me lo paso genial», aseguraba a la vez que la describía como «muy graciosa».