María, de 'OT', muestra un pecho

La concursante más rebelde de la nueva hornada de triunfitos la ha vuelto a liar. Primero se negó a cantar la palabra «mariconez» en la canción 'Quédate en Madrid', de Mecano' (lo que ocasionó un debate sobre si usar ese término era homofobia o no) y, ayer, en plena transmisión de la gala -concretamente, durante el traslado de los integrantes de la Academia al plató de 'OT 2018'-, María se levantó la camiseta y dejó al aire un pecho, dado que no llevaba sujetador. Las imágenes no fueron vistas por los espectadores de TVE, pero sí por los del Canal 24 Horas. El espontáneo toples se viralizó en cuestión de minutos. Al término del programa y tras convertirse en la nueva nominada de la semana, la madrileña respondía a una pregunta que creyó que no le harían nunca (o eso decía ella): «¿Por qué enseñó el pecho?». La triunfita respondió con titubeos. «No sé por qué se me ha ocurrido enseñar las tetas, la verdad. Bueno, sí. Porque pensé que eso no se emitiría, que lo iban a editar. Ahora está toda España con mis tetas».