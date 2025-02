María del Monte sale del armario: «He encontrado al amor de mi vida»

joaquina dueñas Viernes, 24 de junio 2022, 11:39 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

María del Monte es una mujer muy discreta que nunca ha hablado abiertamente sobre su vida íntima por eso fue una auténtica sorpresa su declaración de amor pública realizada durante su intervención como pregonera de las fiestas del Orgullo LGTBI+ de Sevilla 2022. Hace unas semanas confesaba en una entrevista con su amiga Toñi Moreno que estaba enamorada, algo que reiteró en su discurso de este jueves: «He tenido la suerte de encontrar al amor de mi vida». Pero esta era la primera vez que hablaba abiertamente de su orientación sexual: «Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo», dijo emocionada.

A sus 60 años, la sevillana preguntaba a su público: «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Qué yo no he formado mi familia?». «Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca», confesó. «¿Cómo me voy a esconder yo de eso, familia? ¿Estoy yo loca, soy una inconsciente? Sí, quizás he intentado proteger a esa familia, porque todos sabéis que si yo fuera mecanógrafa no pasaría nada. A mí, por mí, me da igual, pero no quiero que la gente sufra», continuaba.

La guinda del pastel la puso al presentar a su pareja desde hace 23 años: «Y que por supuesto mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí. Yo voy a respetar su libertad, si quiere subir, que suba; si no, que no». Pero sí subió y sobre el escenario pudimos ver a una exultante María del Monte de la mano de Inmaculada Casal, periodista andaluza. Juntas bailaron y rieron al ritmo de la música entre los vítores y aplausos de un público entregado.

Un breve repaso a la vida en imágenes de la artista Sevillana arroja luz sobre la relación que han llevado de manera discreta durante más de dos décadas a la vez que ratifica que nunca se ha escondido. Inmaculada Casal aparece junto a la cantante arropándola en sus momentos más duros, como en la despedida de la madre de María, fallecida en agosto del año pasado. Por supuesto, también en los felices como cuando acudieron juntas a la ceremonia de entrega de las Medallas de Bellas Artes en el año 2018 en Málaga. Ambas posaron junto al rey Felipe VI y la periodista publicó la fotografía en sus redes sociales o más recientemente en el desfile de Dior celebrado en la capital hispalense.

Inmaculada estudió Ciencias de la Información en Madrid y aunque ha trabajado en diferentes medios, es un rostro muy conocido en Andalucía por su trabajo en Canal Sur, donde ha presentado diferentes programas y donde actualmente es jefa de sociedad.

Hace unos días, el alcalde de Sevilla, declaraba que «María del Monte tendrá sin duda mucho que decir en su pregón», tal como ha sido y aseguraba que «me encanta que dé un paso adelante en el tema de la diversidad y más después de tantos titulares que ha generado al respecto». Unos titulares en los que solía ir acompañada por otro nombre, el de la tonadillera Isabel Pantoja que, casualidades de la vida, va a recibir este un homenaje por sus 50 años de carrera musical en la gala Mr. Gay el próximo 8 de julio.