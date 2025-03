María José Suárez habla de su relación con Iker Casillas

Joaquina Dueñas Miércoles, 18 de diciembre 2024, 10:36 Comenta Compartir

Después de que hayan visto la luz las fotografías que recogen varios encuentros de María José Suárez con Iker Casillas, la sevillana ha querido aclarar la relación de amistad que le une al ex portero del Real Madrid en el programa de televisión en el que colabora, 'Y ahora Sonsoles'. Amigos desde hace más de dos décadas, María José ha explicado que «ahora que estoy trabajando en el programa vengo a Madrid todas las semanas y nos vemos más. Somos amigos desde hace mucho tiempo, él está soltero, yo estoy soltera y haces más planes. Nos los pasamos bien, salimos, nos vamos a tomar algo y ya». «No hay nada más con Iker ni lo habrá», ha zanjado.

Sin embargo, la empresaria no se ha quedado ahí y ha abundado sobre su actual momento sentimental. «Yo tengo que estar soltera en 2025. Llevo diez años enlazando una pareja con otra y ahora estoy así encantada. Sola no quiere decir que esté aquí…Tengo amigos con intimidades, quiero relaciones íntimas, no quiero enamorarme», ha detallado sin poner nombre a ninguno de esos amigos.

En todo caso, su actitud calmada dista mucho de la que hace unos días mostraba Iker Casillas, que visiblemente contrariado desmentía también cualquier tipo de romance con María José: «Qué aburrimiento, de verdad. Dejad de crear rumores y chuminadas. Si coincido con María José nos saludaremos siempre. Incluso hasta tomaremos una cerveza juntos. ¡Es más, compartiremos hasta mantel! Son más de 20 años que nos conocemos. Sed serios por favor», pidió a los reporteros.

