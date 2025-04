María José Suárez anuncia su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

Joaquina Dueñas Jueves, 27 de junio 2024, 11:11 Comenta Compartir

«Se acabó». Así, como la popular canción de María Jiménez, comienza el comunicado que María José Suárez ha publicado en sus redes sociales para anunciar su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. La pareja llevaba junta tres años, aunque hace unas semanas, la sevillana ya explicó que había pedido un tiempo a su novio. Ahora, ha sido ella también quien ha querido aclarar la situación actual: «Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos».

Hace apenas diez días, María José y Álvaro hacían un crucero en el que les acompañaba el hijo de la modelo, Elías, de seis años, además de varios amigos. A su regreso, el jinete dejaba estupefactos a los reporteros al asegurar que se habían casado en el barco. A pesar de esta última escapada familiar, parece que la pareja no ha sido capaz de superar sus diferencias y la ruptura ha sido inevitable. «No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos», ha escrito la diseñadora.

La aclaración de la sevillana ha llegado después de que los medios se hicieran eco de que la pareja había dejado de seguirse en sus redes sociales. Además, la empresaria andaluza había borrado las fotografías más recientes de quien se pensaba que todavía era su novio y en los vídeos en los que aparecía, ya no estaba etiquetado. Así sucede en el último vídeo resumen de su crucero nórdico, en el que siguen apareciendo los amigos que les acompañaban, incluso la naviera, pero no Escassi.

Por su parte, el también concursante de 'Masterchef Celebrity' sí mantiene las fotografías de María José, aunque hay un significativo detalle que demuestra el cambio en su relación. En una instantánea publicada el pasado 18 de junio, Escassi había escrito: «Como en casa, pero sin ti», en referencia a su novia, a la que etiquetaba. Un texto que ahora ha editado para dejarlo en un escueto «como en casa», sin rastro de la que ha sido su pareja durante los últimos tres años.

A finales de mayo comenzaban los primeros rumores de separación y recién comenzado junio, la empresaria aclaraba el punto estaban. «Es verdad que llevamos dos semanas que no nos hemos visto Álvaro y yo y han surgido rumores, pero lo cierto es que fue un tiempo que le pedí a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo», explicaba.

«Los dos llevamos un ritmo de trabajo y de viajes que me dificulta pasar el tiempo que quiero con mi hijo, que solo tiene seis años, y en ese punto de poder conciliar todo me encuentro», precisaba. La modelo sentía que se «estaba perdiendo una etapa» de su hijo, nacido de su matrimonio con el empresario Jordi Nieto que «está en Barcelona y no viene a Sevilla un fin de semana sí y otro no, sino que, por su trabajo, solo puede venir unos días al mes a por el niño», explicaba. «El resto del tiempo el niño es para mí. Tengo que conciliar mi trabajo con ser madre y padre a tiempo completo. Súmale a eso tener un novio muy demandante y con muchos planes de adultos», enumeraba.

Así, parece que finalmente no ha logrado encontrar el equilibrio, a pesar de que «Álvaro adora a Elías, lo quiere mucho», ya que, según reconocía, «cuando me cuenta los plantes que tenemos, siento que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo».

