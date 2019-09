María Jiménez reaparece: «Esto no acaba aquí»

«No he tenido la sensación de que me podía morir. Después de la muerte hay otro cachondeo. Esto no acaba aquí». Son algunas de las frases que la cantante María Jiménez pronunció en el programa 'Sábado deluxe', donde compareció dos meses después de recibir el alta del hospital donde estuvo ingresada varias semanas por problemas derivados de una grave obstrucción intestinal: «Mi hijo estaba hecho polvo al pensar que yo me moría. Cuando desperté del coma me lo encontré junto a mi hermana, llorando». La artista reconoció en la entrevista que había llegado «muerta al hospital» y expresó que, a su juicio, había «resucitado». Quiso dejar también constancia de lo mucho que aprecia el cariño demostrado por todo el mundo. «No sabía que se me quería tanto», dijo con emoción, y agradeció la labor de los médicos: «Gracias a ellos estoy aquí». Pese a su recuperación, explicó que debe seguir realizando ejercicios de rehabilitación: «Aún tengo problemas para andar, tengo un hormigueo en la pierna».