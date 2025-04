María Guardiola se pasa por la Peluquería Juan Leal

Ana Isabel Padilla Macías Miércoles, 16 de abril 2025, 21:55 Comenta Compartir

La presidenta de la comunidad extremeña, María Guardiola, ha pasado por la ciudad de Badajoz estos días.

El martes día 15 de abril, Martes Santo, Guardiola estuvo acompañando a San Fernando y a Las Descalzas en sus estaciones de penitencia. «Un Martes Santo en Badajoz es emoción, cultura e identidad. Orgullosos de una Semana Santa de Interés Turístico Internacional», ha señalado la presidenta de Extremadura en una publicación compartida en su perfil personal de Instagram con un emotivo vídeo donde se la puede ver disfrutando de la Semana Santa pacense, además de compartir varias fotografías en sus historias de la red social mencionada.

También el miércoles estuvo la presidenta en la ciudad de Badajoz, en esta ocasión con motivo de la presentación del calendario del nuevo plan de internacionalización desarrollado por la Junta de Extremadura y las cámaras de comercio. Además de atender a su agenda laboral, María Guardiola se ha pasado por la Peluquería Juan Leal.

El propietario de este negocio situado en la Avenida Santa Marina ha explicado a este diario que Sara García Espada, la Consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, quien es clienta de la peluquería, le habló de la misma a Guardiola, quien quiso aprovechar su visita a la capital pacense y pasarse a saludar.

La presidenta señaló que volvería a pasarse por el salón con más tiempo. Cedidas

La presidenta ha compartido en sus historias de Instagram una fotografía en la que se la puede ver junto a Juan Leal, una publicación que también ha sido compartida por el estilista.

Como el propio Juan Leal ha expresado a este medio de comunicación, la presidenta, a quien «gusta mucho todo lo relacionado con la belleza», quiso pasar para saludarles y desearles una buena Semana Santa.

«María Guardiola es una persona que se preocupa mucho por la gente y por la belleza y el cuidado personal, un sector muy importante en la comunidad de Extremadura», ha señalado Leal.

La presidenta, antes de irse, comentó que volvería a pasarse para ponerse en las manos del equipo de estilistas de Juan Leal.

Además de dedicarse a su trabajo en el salón, Juan Leal, quien es director nacional de formación, se mueve por toda España realizando trabajos de formación, por lo que para él, como señala, «es muy importante que la presidenta de la comunidad se preocupe por este tema, porque en Extremadura hay grandes profesionales».

Leal se lleva dedicando muchos años a la formación, trabajo que le hace moverse por todo el mundo, habiendo estado por toda España, por Europa e incluso en América. Trabaja para una gran empresa que importa marcas internacionales como son la australiana A&M, una marca «totalmente orgánica, vegana y super exclusiva», como señala el estilista, siendo los dos primeros atributos de gran importancia para ellos, ya que apuestan tanto por el cuidado de sus clientes como del medio ambiente.

También se pueden subrayar entre las diferentes marcas que importan la sueca 'María Nila', muy de moda en estos momentos o 'Maletti', marca que Leal define como «el Porche del mobiliario de peluquería».

Dentro del trabajo que lleva a cabo Juan Leal además gestiona todos los equipos embajadores de las marcas y todo lo que tiene que ver con la moda, tendencias o las nuevas colecciones de moda o productos de estas marcas.

El cuidado japonés llega a Badajoz

A los muchos tratamientos que ofrece la peluquería Juan Leal próximamente se unirá un nuevo servicio y es que, como Leal ha comentado, van a montar el primer spa japonés de Badajoz. En la ciudad pacense no hay ningún negocio que ofrezca este tipo de servicios por lo que son muchas las personas que se desplazan hasta Sevilla para ello.

Dentro de no mucho ya no será necesario, ya que en nada quienes quieran disfrutar del los tratamientos inspirados en la cultura japonesa no tendrán más que ir a la peluquería Juan Leal.