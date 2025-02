Ana María Aldón y Ortega Cano dan una oportunidad a su matrimonio

joaquina dueñas Madrid Domingo, 20 de marzo 2022, 17:19 Comenta Compartir

Ana María Aldón ha vuelto a hablar sobre la situación de su matrimonio esta semana en el programa de televisión en el que colabora y donde está ofreciendo la evolución de la profunda crisis sentimental que está atravesando con su marido, José Ortega Cano.

«Hemos hablado y hemos dicho que se puede solucionar», ha explicado. «Lo que hace falta es que me lo haga sentir, no que me lo diga», ha apostillado. La mujer del diestro ha comentado que durante años ha sufrido una depresión y que no está dispuesta a que la situación actual vuelva a arrastrarla a la enfermedad.

Así, ha tomado cartas en el asunto reivindicando más atención por parte de su pareja y, por el momento, parece que se han dado una oportunidad para poder solucionarlo. «Cuando tú empiezas una conversación y uno tiene la compresión del otro y es mutuo, surgen un abrazo, unas emociones, y no hacen falta ni diez minutos de conversación», ha relatado.

Temas

José Ortega Cano