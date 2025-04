Mar Flores sobre la paternidad de Carlo: «No soy quien para cuestionar su vida»

Joaquina Dueñas Miércoles, 3 de julio 2024, 13:37 Comenta Compartir

Era uno de los testimonios más deseados desde que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron que estaban esperando un bebé. Ya habíamos escuchado a los protagonistas y algunos de sus allegados, como a la madre y a la tía de ella, Terelu Campos y Carmen Borrego, pero hasta ahora, Mar Flores había optado por el silencio. Un silencio que solo ha roto con una exclusiva en la revista '¡Hola!'. Hasta en dos ocasiones precisa la publicación al inicio del reportaje que la entrevista con Mar ya estaba pactada y organizada antes de su hijo diera la buena nueva públicamente y subraya que «no ha recibido ninguna compensación económica». Y es que, aunque la excusa es hacer «balance de su vida al cumplir 55 años», no se podía esquivar el tema del embarazo y Mar lo tiene claro: «Yo soy feliz si mis hijos son felices. Carlo es un hombre adulto y, por tanto, no soy quien para cuestionar su vida y, por supuesto, le apoyaré como madre».

La modelo recuerda cómo conoció a Alejandra por casualidad, asegura que ahora ve a su hijo Carlo «más sereno» y aunque al principio conocer el embarazo fue un «shock», después de todo lo vivido por su hijo, condenado por un delito de estafa a 21 meses de prisión, la llegada de un bebé no deja de ser una buena noticia. «Si mis hijos están bien, yo estoy bien, lo único importante es eso. Que se casen o no se casen, o con quién estén, da igual», reconoce.

Cabe recordar que la propia Mar Flores fue madre de su primogénito a los 24 años, la misma edad a la que será madre Alejandra. Se describe como una «mamá gallina, muy disciplinada y muy pesada», que intenta «proteger, desde mi lugar de madre, a mis hijos, a todos por igual». Por eso, explica que «cuando me preguntan por mi hijo Carlo, prefiero no contestar; es adulto y prefiero que él lo haga por sí mismo». Algo que Carlo no ha dudado en hacer en los platós de televisión y en la misma revista que esta semana protagoniza su madre, donde ha revelado que le informó del embarazo solo un día antes de la publicación de la exclusiva.

Por lo demás, Mar completa la entrevista recordando sus grandes amores, hablando de su día a día, de sus rutinas de salud y belleza, detallando algunos de sus proyectos profesionales…, en definitiva, haciendo balance de sus 55 años cumplidos el pasado 11 de junio. Quien sí que se explaya, en su caso, en la revista 'Diez Minutos' es Edmundo Arrocet, que aprovecha la oportunidad para volver a arremeter contra las Campos: «Su madre y su tía (en referencia a Terelu y Carmen) venden hasta cuando respiran. Tiene buenas maestras». «Alejandra ha sucumbido a la vida fácil, espero que reaccione», valora el cómico que expresa su deseo de que la joven «despierte, estudie, se forme y tenga una profesión digna, como quería su abuela». Unas declaraciones que hace paradójicamente concediendo una exclusiva en la que llega a afirmar que «Carmen ya vendió a su nieto y Terelu se está aprovechando de lo bueno, lo malo y lo regular».

