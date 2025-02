Malú se sincera sobre sus problemas con la comida

Joaquina Dueñas Miércoles, 13 de noviembre 2024, 15:41 Comenta Compartir

Estamos acostumbrados a una hermética Malú que realiza escasas confesiones sobre su vida privada y que cuando lo hace acostumbra a utilizar metáforas o a hablar de manera genérica. Por eso ha llamado tanto la atención que la cantante se haya abierto como nunca al hablar sobre sus problemas con la comida en el podcast de Vicky Martín Berrocal, abordando un tema que hasta ahora había mantenido en la esfera privada. Durante la conversación, confesó que desde joven ha tenido una relación complicada con la alimentación, marcada por momentos de restricción y un control que llegó a afectar su bienestar físico y emocional.

Malú explicó que la presión de la industria y las expectativas sociales influyeron en la percepción sobre el cuerpo, llevándola a un ciclo de culpa y autoexigencia que con el tiempo fue cada vez más difícil de manejar. «Se me fue bastante de las manos», reconoció. «Lo tapé. Rechacé ingresar en un centro, que en parte podía ser la solución, pero hubiera sido un escándalo mediático», recordó. De hecho, fue cuando recurrió a ayuda profesional para resolver su constante insomnio cuando también encontró el camino para reconducir su relación con la comida. En la primera consulta habló de su insomnio y de sus dificultades con la alimentación. Tras conocer los detalles, el psiquiatra le explicó que, aunque había tenido ciertas conductas, no tenía anorexia. «Tú no eres anoréxica, tú tienes conductas, pero no lo eres», le dijo. «Llegué a mi casa y dije: 'oye, que no estoy enferma, no me pasa absolutamente nada, se acabó'. Seguí en mi dinámica de no pesarme y hasta hoy», expresó.

Ahora, sigue trabajando en mejorar su relación con la comida, ha logrado hacer las paces con ciertos hábitos y ha aprendido a escuchar más a su cuerpo, convertida en alguien «más asentada como mujer y como persona».