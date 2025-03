Malú, ilusionada al lado de un compañero de su equipo musical

Joquina Dueñas Miércoles, 18 de septiembre 2024, 12:53 Comenta Compartir

La cantante Malú ha vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con el ex político Albert Rivera, según ha revelado en exclusiva la revista 'Semana'. Justo cuando se cumple un año de haber puesto fin a la relación con el exlíder de Ciudadanos, la artista parece haber recuperado la ilusión, esta vez al lado de alguien de su propio entorno profesional: un músico que forma parte de su equipo de gira.

Aunque Malú ha mantenido este nuevo amor en la más estricta privacidad, evitando compartir fotos o detalles públicos, la publicación ha revelado que ambos pasan mucho tiempo juntos fuera de los escenarios. Según las fuentes, este amigo especial ya ha sido presentado a la familia más cercana de la cantante, incluida su hija Lucía, fruto de su relación con Albert Rivera, lo que sugiere que el noviazgo va por buen camino.

Malú pasa largas temporadas en su residencia en las afueras de Madrid, un refugio donde puede disfrutar de momentos íntimos y alejados de la presión mediática y es allí donde también pasa tiempo con su nueva pareja. La pareja se ha conocido en el trabajo, donde se han entendido «a la perfección», según recoge la revista 'Semana', lo que les ha llevado a hacer planes fuera de las tablas para conocerse mejor.

Siempre muy discreta con su vida personal, de momento no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se prodigó mucho durante su relación y ruptura con Albert Rivera, con lo que no cabe esperar grandes declaraciones. No obstante, quienes la rodean aseguran que la cantante está en un excelente momento tanto a nivel personal como profesional, disfrutando de esta nueva etapa con entusiasmo y serenidad. Por ahora, sus seguidores podrán verla en La Voz, donde continúa su andadura como coach, en esta edición, con un gran privilegio, el de acallar a sus compañeros de jurado durante sus argumentos para captar a los artistas.