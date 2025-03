Malú: «Mi gran batalla ha sido estar en paz conmigo misma»

R. C.

Joaquina Dueñas Domingo, 30 de julio 2023, 13:39 Comenta Compartir

Malú ha concedido su primera entrevista desde que conocimos su ruptura con Albert Rivera hace apenas un mes. Ha sido en el Festival Starlite de Marbella, donde actuó el pasado viernes. Como es habitual en ella, no abundó en temas íntimos, pero sí reflexionó sobre su vida y, aunque no nombró al político en ningún momento, en sus declaraciones podía leerse entre líneas referencias a su trayectoria profesional y personal. «Mirar hacia detrás es bonito y, al final, tienes esos recuerdos… Todas esas cosas que has hecho, los momentos tan increíbles, todo ese aprendizaje», reconocía.

«Mi gran batalla ha sido estar en paz conmigo misma y eso a mí me estaba destrozando y me estaba comiendo», confesaba. «Ahí es donde realmente te das cuenta de tú necesitabas eso, necesitabas parar y tomar aire», apuntaba. La cantante reflexionaba sobre las decisiones que ha tomado. «Desde la madurez, piensas que podrías haber hecho otras muchas cosas mejor», explicaba al tiempo que reconocía que, en todo caso, «soy como soy, soy quien soy por todos mis grandes errores y grandes aciertos a lo largo de mi vida».

En este sentido, aseguraba que «siempre da más miedo mirar hacia adelante y pensar en el futuro y en lo que está por venir… en cómo encararlo». «Creo que una de las cosas que más vértigo me da es mirar hacia el futuro», confesaba.

El romance entre Malú y Albert Rivera comenzó en 2019 y los rumores de ruptura entre la nueva pareja estuvieron siempre presentes. Fue el mes pasado cuando el amigo de la cantante, Luis Rollán, confirmaba que habían roto «por desgaste de la convivencia» y aseguraba que no había habido terceras personas implicadas.

Temas

Albert Rivera